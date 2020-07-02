青春專案起跑　清查KTV及遊藝場等場所

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▲台中市第二分局昨日夜晚針對KTV及遊樂場等場所擴大臨檢(圖/記者鄧力軍翻攝)

臺中市政府警察局自昨（1）日開始，展開為期62天的「109年暑期保護少年─青春專案」台中市第二分局執行擴大臨檢勤務，也申請警犬支援，針對轄內大型KTV、電子遊藝場及網路咖啡店等青少年易涉足場所實施臨檢，嚴查是否有違禁藥物或不法分子進入其中，以淨化青少年的活動環境。今年度青春專案以「淨化妨害青少年成長環境」、「防制青少年被害」及「犯罪預防宣導」為三大工作主軸，並規劃「查緝供毒予少年案件」、「查緝利用兒少從事性剝削重大案件」、「查緝利用少年從事詐欺行為案件」、「防制青少年危險駕車事件」、「加強協尋18歲以下失蹤人口」等工作重點，確保青少年暑期安全活動空間，有效降低被害情事發生，結合中央與地方政府力量，積極規劃各項體能、休閒及知識學習活動，預防偏差行為及被害，維護青少年身心健全發展。分局長蔡元戎表示，暑假期間青少年因無課業壓力，空閒時間較多，易發生深夜遊蕩、流連網路咖啡店或電子遊藝場及涉足色情、賭博、暴力等妨害身心健康場所之情形，進而產生偏差行為。警方將在專案期間持續執行各項臨檢、掃蕩等勤務，針對深夜容留少年之違規場所嚴加取締，並強力查緝販賣毒品給少年學生的犯罪集團或幫派分子，同時將防制青少年危險駕車列為重點工作，以確保暑假期間青少年有更安全的活動空間，共同營造優質青少年成長環境。