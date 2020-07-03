古坑竹筍節周末豋場　闖關品嚐免費竹筍佳餚

2020雲林古坑竹筍節7月4日將在古坑綠色隧道大草皮豋場，現場提供免費大型氣墊彈跳床供小朋友無限暢玩，以摸彩活動作為活動日壓軸，可望透過DIY體驗與知識闖關活動認識竹的常識，與民眾分享古坑竹筍好滋味，深度體驗在地好食光。竹筍是古坑的重要經濟農作，各式各樣的竹筍品種比比皆種，其中又以麻竹筍為最大宗，產量位居全台第一。為求多方推廣竹筍，故辦理「趣味闖關」活動，於遊戲中介紹竹筍的種植、品種、加工品等相關知識，在寓教於樂中推廣竹筍，促進農產品、休閒美食及觀光農業的發展，提高農產品銷售量，活絡農村經濟。將在7月4日上午10點舉辦的「2020雲林古坑竹筍節－笑竹顏開食筍去暨山坡地保育宣導」活動，由主辦的古坑鄉公所特別準備竹筍粥、筍干焢肉與酸筍炒腸子等美味竹筍佳餚，免費供民眾索取，讓大家現場品嚐古坑在地竹筍的鮮甜滋味；此外活動當日舉辦竹筍競賽活絡氣氛，包含竹筍疊疊樂與竹筍人體秤重比賽，優勝者可將獲贈竹筍帶回家。鄉長沈勝騰指出，活動當日，在現場攤商消費滿200元，即可參與特色DIY活動「心之醬筍」或「精巧竹藝」兩項體驗活動，亦或兌換摸彩券抽各式大獎如液晶電視、微波爐等好禮。古坑鄉公所政風室將於當日辦理廉政有獎徵答，提供多樣豐富宣導獎品予參與民眾，不只好玩好吃還有得拿獎品，歡迎各地民眾踴躍出來踏青遊玩。