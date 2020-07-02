台灣漁船到釣魚台遭日本噴水　議員要求侯友宜向中央喊話

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新北市議員白珮茹今（2）天在總質詢時指出，新北市萬里區許多漁民到釣魚台附近海域作業，都被日本保安廳的水砲船噴水，且水砲船只噴台灣籍漁船、不敢噴大陸漁船，要求新北市長侯友宜呼籲中央重啟台日漁業談判侯回應，保護國土跟海域是國民應盡的責任，政府更應該勇於守護國民。白珮茹表示，新北市有金山、萬里、貢寮、瑞芳、淡水5大漁會，且新北貢寮區的馬崗離釣魚台比宜蘭更近，釣魚台周邊有豐富的漁業資源，尤其是小管，連萬里蟹也有；漁民出海是為了討生計，不是去惹事。白珮茹說，萬里的漁民之前還可以登釣魚台去撿鳥蛋，也是一種海上經濟，在馬政府時代，台灣跟中國、日本、美國友好，大家在海上平安無事，共享海洋資源；但是現在漁民只要接近24海里的時候，日本保安廳的水砲船就開始噴水，而且只噴台灣籍漁船，中國籍漁船噴都不敢噴，漁民長期在海上被欺負的情況是真實的發生。白珮茹表示，希望侯友宜能夠呼籲蔡政府，比照馬政府重啟台日漁業談判，維持海上秩序，護主權不是用嘴巴說，而是要有具體的行動，讓漁民過更好的生活。白珮茹還說，高雄市長補選參選人陳其邁以前當立委時，要求馬政府在釣魚台辦釣魚大賽，希望侯友宜也呼籲中央快辦釣魚大賽，新北市議員也會響應，更會邀侯友宜一起去釣魚。