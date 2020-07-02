影／攀樹領畢業證書　二林香田國小15位畢業生喜達標

▲二林鎮香田國小以攀樹領畢業證書，象徵通過最後一關考驗，也給每位畢業生一個永難忘懷的畢業典禮。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.02）

這幾年攀樹領畢業證書成為許多學校畢業活動之一，彰化縣二林鎮香田國小有傳統畢業考驗，畢業生在校園裡完成攀樹儀式，爬到大樹上，向校長鄭培華一一頒發畢業贈書後，也在樹上為畢業生送上祝福，勉勵每位同學勇於挑戰自己，克服困難，開創美好的人生。

▲香田國小畢業生必須通過攀岩、滑降、騎獨輪車、山野教育以及攀樹的探索課程考驗。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.02）

香田國小歡送畢業生，今（2）日舉行攀樹領畢業證書儀式，每位小朋友自己攀爬到樹上，從校長手中領到畢業證書，同時登高遠望，展現凌雲壯志，為六年國小學習階段畫下圓滿的句點，未來也將展翅飛翔，迎接國中生涯的挑戰。

香田國小發展食農教育與探索課程多年，是教育部認證的一百特色學校，每位小朋友在香田國小必須實際進行插秧、田間管理、收割的食農教育課程，也必須通過攀岩、滑降、騎獨輪車、山野教育以及攀樹的探索課程考驗，今天舉辦攀樹領畢業證書，就是六年級畢業生在學校必須通過的最後一項關卡，也象徵國小六年的學習順利圓滿完成。

▲舉辦攀樹領畢業證書，就是六年級畢業生在學校必須通過的最後一項關卡。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.02）

今年領取縣長獎的湘淇同學分享提到，香田國小六年的學習，培養我面對挑戰時，勇於接受的態度，也更能謙卑感恩去珍惜現在所擁有的一切。宥謙同學表示，爬上這一棵陪伴我六年的小葉欖仁，就像是香田國小默默栽培我六年一樣，讓我登高遠望，使我具備更遠大的志向，未來，我會懷念母校的一切，也謝謝所有師長六年來辛苦的教導。

鄭培華表示，香田國小的學習一直是活學活用的，我們每一個孩子，在六年的學習過程，不僅學到書本裡的知識，我們也透過食農課程，讓孩子們學到知福惜福，藉由探索課程，讓孩子們學習勇於自我挑戰。

▲每位小朋友自己攀爬到樹上，從校長手中領到畢業證書，同時登高遠望，展現凌雲壯志。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.02）

鄭培華說，今天15位畢業生在香田國小大學長林義成老師的協助下，每個人都從校長手中接到屬於自己的畢業證書，也象徵六年的學習圓滿順利完成，我們祝福，每位畢業生，透過攀樹，登高遠望，展現豪情壯志，勇於接受挑戰，相信自己，充滿自信。彩繪美好未來。