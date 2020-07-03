影／喜樂早療班畢業了！翻轉生命迎向新的學習階段

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▲喜樂保育院早療班5位小朋友拿到畢業禮物，開心合照。（圖／記者葉靜美攝，2020.07.03）

彰化二林喜樂保育院早療班今（3）日有5位小朋友畢業了，在老師、家長、同學的鼓掌聲中，勇敢走上台，接受大家的祝福；家長及早療專業團隊不放棄、辛勤付出下，讓孩子有了「翻轉」生命的機會，迎向全新的學習生涯。畢業生們獻上感恩卡給爸爸、媽媽，感謝他們一直以來的陪伴及呵護，大聲說出「謝謝爸爸、媽媽，我愛您」，並為父母奉茶致意，小小的舉動，讓爸媽倍感窩心現場播放孩子在院內快樂學習的影片，小小畢業生們看著影片中的自己笑意洋溢在臉上。喜樂保育院在2001年開辦早期療育服務，針對發展遲緩或身心障礙小朋友的個別需求，設計課程、活動及作息，讓他們學習生活自理能力。在二林偏僻的鄉鎮地區，喜樂保育院整合專業團隊加入早期療育的服務，讓家中有發展遲緩兒之父母不會求助無門、讓家長能夠放心地讓遲緩兒獲得適切之療育，幫助他們有機會回歸正常的環境中學習。喜樂保育院長林玉嫦指出，5位畢業生在院學習成績佳，浩宸在走路方面靠著助行器，一小步、一小步慢慢的往前移動，在情緒及表達能力進步很多﹔冠銘可以很有自信的看圖說故事﹔泳樺在國字的閱讀也有很大的進步﹔佳恩的仿說，成為更好的自己﹔佳妤能表達更長的句子，與人互動表現佳，每位孩子的進步皆有目共睹。在溫馨的畢業典禮中，老師、家長祝福孩子們能勇敢邁向另一個嶄新的開始，不斷地在努力中茁壯成長，天天都有新的學習及成長；看到每一位孩子的進步與成長，都說再苦、再累也都值得了。