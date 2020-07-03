影／寶島藝韻—2020國立國父紀念館館藏巡迴展

▲「2020國父紀念館館藏巡迴展～寶島藝韻」，第二站就來到以文化立縣的彰化。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.03）

「寶島藝韻—2020國立國父紀念館館藏巡迴展」來彰化展出囉！國父紀念館特別規劃「寶島藝韻～2020館藏巡迴展」，即日起巡迴彰化縣立美術館展出，特精選丁玉熙、杜忠誥、施翠峰與袁金塔等在地知名藝術家，歡迎鄉親前來觀賞藝術大師們典藏作品。

▲「寶島藝韻～2020館藏巡迴展」，即日起巡迴彰化縣立美術館展出。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.03）

國父紀念館館長梁永斐說，從1988年起，首創「國父史蹟資料暨書畫巡迴展」，前往地方縣市文化場域舉辦巡迴特展後，引起相當大的熱烈迴響後，為了豐富巡迴展出內容，特別邀請當代藝術家參與，並展出歷年典藏名家的作品，來傳承時代美學與落實親民藝術。

彰化縣長王惠美表示，本次展覽國父紀念館特別精選出彰化地區藝術家，包含丁玉熙、杜忠誥、吳啟林、林煒鎮、施翠峰、陳景容、郭林勇、袁金塔、黃金陵等21件典藏作品，皆為彰化出生的優秀藝術大師。

▲縣長王惠美致贈大佛窯燒盤給國父紀念館館長梁永斐。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.03）

本名施振樞的施翠峰是彰化鹿港人，為國立臺灣師範大學藝術系最早的一批畢業生，一生兼具畫家、作家、民俗學家、藝術人類學者等多重身分，對臺灣鄉土有與生俱來的使命感，主張藝術教育就是一種美化人生的教育，更曾搶救彰化孔廟古蹟，應美國國務院之邀考察印第安族保留區等，並獲藝術教育貢獻獎終身成就獎。

▲國父紀念館館長梁永斐導覽解說作品。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.03）

吳啟林為國立國父紀念館「2019年中山青年藝術獎」書法類中山獎得主，曾連續三年獲全國美術展書法類前三名、2019年全國美術展金牌獎，現任彰化縣書法學會理事長，本次展覽連結彰化在地文化與藝術歷史脈絡記憶，提升民眾觀展體驗，邀請喜愛藝術創作的民眾一同前來彰化縣立美術館感受藝術的真實、純粹與美好。