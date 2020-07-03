延續台美好情誼　台南市與姊妹市堪薩斯市「疫」起打氣

台南市與美國密蘇里州堪薩斯市（Kansas City, Missouri State, U.S.）自1978年起締結為姊妹市至今已42個年頭，兩市今（3）日晚在台南市立棒球場舉辦精彩的賽前活動；現場並安排爵士樂團表演，向素有「爵士樂搖籃」的堪薩斯市致敬。台南市長黃偉哲、堪薩斯市市長Quinton Lucas、統一獅萊恩及堪薩斯市皇家隊Sluggerrr共同錄製影片，在疫情期間跨海為彼此打氣加油；此外，明天同一場地將由美國在台協會舉辦「美國日紅不讓」美國獨立紀念日慶祝活動，延續台美美好情誼。黃偉哲表示，台南市與美國密蘇里州堪薩斯市彼此都是熱愛棒球的城市，棒球隊的吉祥物也剛好都是獅子，巧合處不謀而合；而今台灣是世界上少數能正常舉辦運動賽事的國家，這要歸功於政府防疫工作完善。黃偉哲指出，大家能到球場看球、安心享受比賽，真的很幸福，希望把這份快樂，分享給美國姊妹市的好朋友們，透過棒球運動的活力與正能量，鼓舞所有受到疫情影響的人，也期盼在疫情過後能夠早日面對面交流互動。儘管目前國際交流受到武漢肺炎疫情的影響，台南市仍積極推動城市外交，此次台南市政府與堪薩斯市姊妹市協會發起此次活動，希望透過棒球活動串聯兩市關係，也透過網路的比賽轉播宣傳台灣的防疫有成，讓更多人了解台灣。為了讓更多世界各地的球迷朋友觀賞台灣精彩的棒球比賽，台南市政府大力支持中華職棒英語轉播，本季統一獅主場賽事也會同步在網路上進行零時差的英文轉播。