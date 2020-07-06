陳其邁偕林昶佐、楊大正遊大港橋　承諾當選復辦大港開唱

今（6）日高雄全國首創的水平旋轉大港橋舉行啟用典禮，民進黨高雄市長參選人陳其邁也帶著立法委員林昶佐、滅火器樂團主唱楊大正到場遊大港橋，和兩位音樂人聊如何讓大港再次揚起希望的歌聲，復辦「大港開唱」。林昶佐和楊大正更打趣表示，大港開唱在2006年第一次誕生，一直到後來移到駁二特區這邊的場域，甚至延伸到對岸，因此蓋了一座臨時橋，他們戲稱這個浮橋為大港橋，沒想到現在真的蓋起來了。陳其邁肯定大港開唱對高雄、年輕人及流行音樂的意義，有人說，大港開唱是貶低藝術不入流，這一句話他完全不同意，相信高雄很多人年輕人一樣都不同意，他擔任高雄市長第一件事情，就是要恢復大港開唱，大港開唱假如不在大港旁邊唱，怎麼叫大港開唱？大港橋如果沒有大港開唱，怎麼叫做大港橋？生猛有力的高雄音樂祭是屬於高雄所有人的記憶，不僅是文化，也是資產。林昶佐表示，他一直都關心陳其邁這次選舉，過去這段時間，也一直在討論說怎麼樣啟動跟流行音樂、影視產業的對話，在後疫情時代怎麼樣讓流行音樂、影視產業的朋友更願意來高雄發展，讓大港開唱也能復辦，很多年輕人、音樂圈的朋友都非常期待。楊大正則笑說，六月六號罷韓通過就很多媒體打電話問他是不是真的要搬回來高雄，答案是很肯定的，所以這陣子只要有空，就會下來高雄看看辦公室，也常會跟陳其邁聊到比較產業面、實際面的問題，那麼我也一直很期待說有一個良性的互動，可以讓地方的政治可以實際上協助到產業的需要。陳其邁進一步表示，他會責成市府文化局也將比照電影領域，組成專責小組，協助大型音樂活動解決場地問題，以及飯店、高鐵，和相關觀光業者之間的串連，他也拜託林昶佐和楊大正，能全力協助大港開唱復辦的工作；陳其邁也宣布，請林昶佐擔任他的榮譽總幹事，負責協助整合文化、流行音樂、文創部分的政策。