3倍振興券更有感看過來！台中餐飲業優惠再加碼

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翻賺2倍優惠，各家利誘方式不同，要讓消費者有感的目的卻是一致。

▲台中市轉8迴轉火鍋，二人同行，持振興券消費，自動升級海陸套餐，免費請客享用豐盛海陸大餐。（圖／金武鳳攝，2020.7.6)

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▲昭日堂燒肉及鍋煮，平日消費可享2倍翻賺加碼優惠，消費者很有感。（圖／昭日堂提供）

配合3倍振興券上路，知名昭日餐飲超前部署，自7月13日起提供加碼優惠回饋消費者

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包括昭日堂燒肉及鍋煮，凡是周一到周五平日用餐，加碼翻賺2倍優惠！總經理王啟倫表示，第一倍是任選燒肉餐點或鍋煮可享9折優惠

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第二倍則是9折後，單筆帳單每滿千元再現折100元，2倍優惠要讓消費者很有感。

昭日堂為便利民眾取得100元現金券，開放fb領取電子優惠券，民眾只要到「昭日堂燒肉fb粉專」按讚，就能收藏專屬的100元現金電子券，且不限使用次數，只要消費滿千就可現折100。

搶攻3倍振興券商機，台中市餐飲業競相加碼吸客；轉8迴轉火鍋持振興券消費，2人同行自動升級海陸套餐昭日餐飲旗下的昭日堂燒肉及鍋煮，平日用餐加碼位於一中商圈的轉8迴轉火鍋，是一家吃到飽的火鍋店，老闆唐溢乾是老餐飲人，十年前赴大陸發展，因為疫情滯留台灣，乾脆頂下這家迴轉火鍋店，交由兒子唐品侑經營，藉此重返台中餐飲市場。唐品侑年方20歲，高中畢業從事多種工作，在社會歷練後，才跟著父親學習經營餐飲業。唐溢乾欣慰的說，兒子接手轉8後，包括食材挑選、擺盤設計等都一手包辦，把原本的迴轉火鍋加了新元素，由單點改為吃到飽，讓客人一次吃到滿足，作法很豪邁。看著緩緩迴轉的轉盤上，一盤盤火鍋配料，有蔬菜、甜點、肉品及水果等，豐盛又新鮮，和坊間吃到飽火鍋店不同的是，迴轉火鍋便利性更高，客人不用一直離開座位去取食材，只要隨著轉盤挑選食材，自在又方便。最重要的是，轉盤上的食材都用保鮮膜包裝，讓食安相對提升。轉8迴轉火鍋於7月7日開幕，原本每位成人吃到飽要價399元，兩人同行升級為海陸套餐，可享用價值逾千元的豐盛海鮮及豬牛肉品，每人只要再多付100元響應政府推出振興券，7月15日起持振興券消費，兩人同行自動升級，不用再加價，等於是免費請客享用海陸豐盛套餐。