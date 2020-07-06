桃園捷運路網2.0　擘劃未來30年願景

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為了讓民眾了解桃園市未來30年的捷運發展願景，市府今(6)、明(7)兩日分別在桃園及平鎮舉辦說明會鄭文燦親自上場為民眾說明表示，桃園捷運建設從無到有，化圖稿為工程之路相當漫長，市府升格後不僅增設捷運工程局，也蒐羅眾多地方民意及都市發展的需求，擘劃桃園未來30年的捷運發展願景。鄭文燦指出，桃園人口數目前已達226萬人，預計140年人口數可達到300萬人，為因應未來桃園人口發展，繼推動三心六線軌道建設後，桃園市政府再依據國土計畫辦理「桃園捷運路網2.0版本」，規劃未來在12行政區增加11條輕軌捷運路線，以三角蛛型路網再延伸規劃，配合地方生活圈及外環道，讓桃園都市發展及捷運相結合，縮短城鄉差距。鄭文燦表示，「桃園第二階段都會區捷運系統路網計畫」，以30年為期，民國140年為目標年，分年分階段推動，新增加「桃園中壢平鎮線」、「平鎮龍潭線」、「桃園蘆竹竹圍線」、「桃園航空城線」、「大園觀音線」、「桃園青埔線」、「棕線延伸市區段」、「中壢新屋線」、「內壢宋屋楊梅線」、「綠線延伸大溪段」、「林口龜山線」等11條路線，除了綠線延伸大溪段是綠線的延伸支線，採用中運量系統外，其餘路線皆以輕軌系統規劃，打造整體近似於檸檬片狀的路網。鄭文燦說，目前捷運路網2.0版規劃已完成，預計完成後，車站800公尺範圍服務人口的覆蓋率，將從44%（約131萬人），提升至70%（約210萬人），可望於今（109）年底提送交通部審議，並著手進行各路線的計畫送審事宜，希望讓桃園各區涵蓋在未來的捷運路網中，提升捷運覆蓋密度，營造共同生活圈。