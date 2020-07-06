嚴防犯罪　金門警半年查獲毒品案87件91人次

落實「毒品零容忍」，金門縣警察局加強查緝各類毒品，半年來共計查獲各類毒品案總計87件91人次，另查扣各級毒品合計近19公斤，其中更有個案查扣毒品咖啡包達1,985包。
當中較重大的案件有，刑警大隊偵破鄭姓犯嫌等4人運輸、販毒集團案，查扣毒品咖啡包1,985包（總毛重18,579公克）、第二級毒品安非他命28公克、第三級毒品愷他命20小包（總毛重82.46公克），其中鄭嫌等3人經地院裁定羈押禁見。
此外，刑警大隊跨海溯源，偵破新北市洪姓嫌犯販賣第一級毒品海洛因及第二級毒品安非他命案，起出第一級毒品海洛因2小包（總毛重4.68公克）、第二級毒品安非他命5小包（總毛重7.43公克），同案並清查3名藥腳到案。
另，刑警大隊偵破黃姓毒販意圖販賣持有毒品案，於水頭碼頭將黃嫌拘捕到案，起出第二級毒品安非他命9包（總毛重17.57公克）、毒品咖啡包2包及販毒所得新臺幣37萬餘元等證物。
金門縣警局表示，新冠肺炎疫情趨緩，生活防疫措施鬆綁，為避免毒品人口趁機「解封」犯罪，造成治安破口，半年來除持續向上溯源擴大偵辦，揪出隱身幕後之不法販毒集團，阻斷毒品來源，另針對各類少年涉毒及少年藥頭案件，深入分析近期查獲少年學生涉及毒品犯罪之毒品來源、共犯成員等資訊，對於具體犯罪情資，立即報請地檢署檢察官指揮偵辦，以遏制不法分子犯罪意圖，使毒品犯罪遠離社區及校園。
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