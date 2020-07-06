影／集樂軒休館逾25年後　北管重獲新生

彰化縣定古蹟「集樂軒」荒廢20多年後，由彰化縣文化局耗費巨資終於整修完成，今(6)日在鑼鼓喧天的北管樂曲中，辦理媽祖神尊安座、祭拜祖師爺「西秦王爺」、行拜師禮等傳統儀式後重新復館啟用，擔負起薪傳南北管雅樂重責。

▲彰化「集樂軒」辦理媽祖神尊安座。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.06）

集樂軒創社約於清道光十年(1830年)，已有百年以上歷史，為南瑤宮老二媽駕前樂團，是彰化重要曲館，而彰化集樂軒建築建立於昭和九年(1934年)，106年獲文化部文化資產局核定修復經費1,500萬元，主要針對大木構件、屋面、內外牆壁體、彩繪、蟲蟻防治、水電等工項進行修復，其中內部彩繪出自文化部列冊的文化資產「彩繪技術」保存者陳穎派之手，本次修復由「穎派彩繪」家族陳穎派老師之子陳文俊負責修復。

彰化縣長王惠美說，彰化集樂軒自民國83年幾乎停止活動，如今將延續傳承重啟招生，並結合周邊文化資產，如慶安宮、彰化關帝廟、元清觀、彰化武德殿、節孝祠等，打造文化歷史廊道，成為北管文化觀光地標，誠摯歡迎鄉親前往。

▲彰化集樂軒建築創建於民國23年，曾是彰化四大北管曲館之一，，是文化局北管師資班培育的優秀教師，展現彰化縣傳統戲曲輔導成績。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.06）

彰化縣文化局長張雀芬指出，曲館有南管及北管之分，沿著彰化舊城址的四城門有著人稱「彰化四大館」的北管曲館，分別為南門的梨春園、東門的集樂軒、西門的月華閣、北門的繹如齋，其中以集樂軒到其他地方所教出來的曲館，更是不可勝數。

▲彰化縣文化局耗費巨資終於整修完成，在鑼鼓喧天的北管樂曲中重新復館啟用。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.06）

張雀芬說，近年來文化局積極推動「藝文教育扎根計畫」，擴大傳統戲曲傳承、推廣、展演的範疇，開辦學校、社區的南北管研習課程，培育戲曲師資儲備人才，此次集樂軒成功復館，為彰化縣傳統戲曲輔導成效里程碑。