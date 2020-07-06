蘇花改首低速罰單　駕駛竟然還無照

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蘇花改主線路段今（109）年6月20日起最高速限已由時速60公里提升至70公里，並規定最低速限不得低於50公里宜蘭縣警方日前於南下134.5K觀音隧道內，測得一輛車時速為46公里，經攔查發現，該駕駛人的駕照已經被吊銷，分別被依「龜速」及「無照駕駛」裁罰，而這也是蘇花改的第一張低速罰單。今年6月20日起，蘇花改主線路段最高速限已由時速60公里提升至70公里，並規定最低速限50公里；蘇花改與舊蘇花公路銜接路段，為維護行車安全則維持速限介於50至60公里。宜蘭縣警局自本（7）月1日起針對蘇花改最低速限展開執法，4日下午3時17分於台9線南下134.5K觀音隧道內，員警以手持式雷射測速槍測得一輛車行車速度時速46公里，低於最低速限50公里。駕駛當場被依道路交通管理處罰條例第40條舉發，開出首張蘇花改龜速車罰單，處新臺幣1,200元以上2,400元以下罰鍰。員警攔查該車同時發現，該駕駛人駕駛執照業經吊銷，屬無照駕駛的情況，遂依同法第21條舉發，處新臺幣6,000元以上12,000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛。宜蘭縣警局表示，自6月20日起至7月5日止，舉發汽車駕駛人行駛蘇花改時速高於80公里以上者計有482件。縣警局指出，依據違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第12條規定，最高速限設有10公里寬容值，但最低速限則無寬容值，惟如遇車流量大或事故導致塞車情形，則會考量實際車流情形不予舉發。縣警局也籲駕駛人務必遵守行車速限，避免當「路隊長」龜速行駛，而員警也將不定時編排勤務取締龜速車，以維整體車流順暢。