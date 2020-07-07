夫妻爭吵　金門女子跳海輕生被救起

金門金湖鎮的復國墩漁港，今(7)日驚傳有女子與丈夫爭吵後跳海輕生，所幸在附近巡邏的第九岸巡隊復國墩安檢所人員在聽到丈夫的呼救後，立即下水實施救援，並順利將女子拉上岸，送往衛生福利部金門醫院救治。
跳海輕生女子被救上岸後神情顯得相當疲憊，在岸巡人員的陪伴下，緩緩走下復國墩觀景平台坐上救護車，丈夫則是全程緊緊趕隨在一旁不發一語，似乎深怕又說錯話，惹得太座不高興。
第九岸巡隊副隊長王榮忠指出，女子在昨天深夜11點55分，獨自一人來到金門金湖鎮復國墩觀景平台散心，當時港區安檢所人員已經有所警覺，並利用監控系統加強監視，待其丈夫也來到現場後，兩人便發生了爭吵。
王榮忠表示，原本港區巡邏人員還欲上勸架當和事佬，但等到登上觀景平台，卻僅見男子獨自一人慌張尋找其妻子，這時意識到女子已經跳海輕生，立即通報安檢所備勤人力及金門縣政府消防局前來支援。
經過短暫搜尋，執勤人員於觀景平台右側礁石區發現跳海輕生女子，並立即下水實施救援，女子被救起生命跡象穩定、四肢皮膚有挫傷、有輕微嗆水，並由消防局救護車將該名民眾送往衛生福利部金門醫院就醫檢查。
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