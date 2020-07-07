中市清潔隊招考臨時人員250名　15日起線上受理報名

台中市政府環保局為提升服務品質，將舉辦清潔隊臨時人員甄選，預計進用250人，7月15日起至20日受理線上報名，7月24日公告審核結果，8月2日公開甄選，預計8月5日公告錄取名單。





環保局表示，今年甄選一般類組將錄取150名，只要設籍中市4個月以上，且具各類汽、機車駕照者即可報考。儲備駕駛類組要進用60人，需具有效期限內職業大貨車（含）以上執照。特定對象類組錄取40人，限制為中高齡、獨力負擔家計、低收入戶、原住民等特定身份資格。甄選採「體能」與「資源回收分類技能」兩項測驗，均於8月2日當日舉行，兩項測驗成績比重各佔50%。





環保局說明，清潔隊臨時人員每月基本薪資約25,769元，加上清潔獎金8,000元，月薪約33,769元，另擔任駕駛者，薪資以實際從事駕駛天數核予駕駛薪資差額及駕駛安全獎金。由於此次甄選為遞補清潔隊離職與退休人員缺額，將依實際職缺及錄取類組成績名次，依序分發進用，預計分3批次、2年內候用完畢。





環保局指出，清潔隊臨時人員甄選報名自今年7月15日至20日止，請報考人員自行上網報名；如報考人無法上網報名，可於機關上班時間，攜帶報名所需文件至環保局新辦公地點（西屯區文心路二段588號），現場將提供電腦等設備，協助報考人上網報名。





環保局提醒，請應考人自行下載入場證，並遵守測驗場次與報到時間。此次甄選將於7月24日，以手機簡訊通知所有報考人審核結果，報考人也可自行於報名網站查詢。如有報名相關問題，可於台中市環保局官網查詢，或洽環保局清潔隊管理科，由莊先生提供諮詢服務。







