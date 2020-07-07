影／親子共讀童樂會啟動　715至830縣立圖書館登場

「2020彰化夏日繽紛好讀節」將於7月15日至8月30日在縣立圖書館登場，彰化縣長王惠美今（7）日宣布，2020彰化夏日繽紛好讀節規畫「故事接龍我最棒」、「故事親子搖滾趴」活動，邀請知名劇團演說精彩故事，並推出「愛爸樂讀送」迎接父親節的來臨，一起提升閱讀力。

▲彰化縣文化局特別推出「2020彰化夏日繽紛好讀節～親子童樂會」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.07）

王惠美歡迎鄉親於暑假期間至縣立圖書館參加文化局一系列的好讀節，讓孩子一起來體會書香世界；王惠美引用莎士比亞說，「生活裡沒有書籍，就好像沒有陽光。智慧裡沒有書籍，就好像鳥兒沒有翅膀。」為了讓民眾透過閱讀展翅築夢，辦理這次活動，倡導防疫新生活閱讀運動，著重在親子家庭閱讀的推廣，深耕閱讀。

▲陸爸爸(陸育克)現場一起為小朋友說故事。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.07）

王惠美指出，這次親子童樂會有多項加碼贈品，包括有親子共讀照片上傳FB，並蒐集閱讀點數達50枚，可獲得知名漫畫家為你畫下Q版親子畫；「閱讀好事多」借書集點兌換精美點心盤；「辦證送好禮」首次辦借書證借書就送精美小禮，牛奶瓶鉛筆盒或吸水杯墊；「Ｉ爸樂讀送」讀電子書並寫下心得，可拿到藝術家李仲生紀念名片盒，獻給偉大辛苦的爸爸；「故事接龍我最棒」畫出寫出花園繪本故事接龍大結局，即可兌換鉛筆盒。

宣傳會上也特別邀請彰化縣漫畫家蘇裕雄展現其超高的繪畫技巧，以簡筆速繪的方式介紹今年各項活動內容，還有縣長媽媽及陸爸爸(陸育克)現場一起為小朋友說故事，每個孩子們各個睜大眼睛，專注聆聽生動的演出，場面熱鬧有趣。

▲2020彰化夏日繽紛好讀節規畫「故事接龍我最棒」、「故事親子搖滾趴」活動，邀請知名劇團演說精彩故事。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.07）

彰化縣文化局長張雀芬說，「故事親子搖滾趴」邀請陸爸爸故事劇場、紙芝居兒童劇團演說繪本故事；「繪本BOOK思議VS遊戲手作書」邀請名師教學，製作獨有的繪本手作書；「涼夏FUN影展」、「Fun鬆悅讀主題書展」、「過期期刊展售會」、「舊愛找書趣—好書交換」等活動，讓您於防疫新生活還有讀不完的好書。

王惠美說，縣府聯合26鄉鎮市公所圖書館，共同推出「親子樂讀enjoy圖書聯展」，展出近萬冊適合親子閱讀的育兒生活、品格養成及適齡繪本好書，歡迎大家到各圖書館借閱。