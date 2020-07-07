竹縣誕生青少棒隊國手　關西國中趙佳誠獲選中華隊

新竹縣青少棒國手誕生了！關西國中日前參加2020華南金控盃全國青少棒錦標賽榮獲第七名，其中趙佳誠同學獲得選訓委員的青睞，獲選2020年第20屆U1世界盃青少棒中華隊的國手，將在今年10月底前往墨西哥代表中華隊開打，今(7)日在縣府主管會報中、獲得縣長楊文科表揚。





楊文科肯定趙佳誠一路努力不懈奪得佳績，二度獲選為青少棒國手，是新竹縣之光。





趙佳誠是五峰鄉賽夏族人，在興趣使然下、國小五年級加入上館國小棒球隊，2017年曾代表新竹縣少棒聯隊參加國內U12世界盃少棒國手選拔賽脫穎而出，順利入選第4屆世界盃少棒的國手，並榮獲大會投手獎。今年趙佳誠從國中畢業，也將前往高雄普門高中就讀，為接下來的U15青少棒世界盃密集訓練。



▲關西國中日前參加2020華南金控盃全國青少棒錦標賽獲第七名，其中趙佳誠同學獲得選訓委員青睞，獲選2020年第20屆U1世界盃青少棒中華隊的國手，今日獲縣長楊文科表揚。（圖/記者金祐妤攝,109.7.7） 趙佳誠說，「站在投手區就要大膽投出去，相信你的外野手！很高興這次又被選為國手，這一路練習的疲倦都感到值得，這次在青少棒中華隊中擔任外野手，接下來他會努力提升重量及體力訓練、與判斷力，全力接到飛球」。





關西國中棒球隊教練田家安表示，棒球隊6月中旬參加全國青少棒國手選拔賽，以單一球隊組隊方式，面對19縣市聯隊青少棒菁英，其中趙佳誠在比賽過程中表現優異，個性安穩沉著，內心渴望積極奪分，作為棒球隊先發投手，搶下先機奪得分數，讓棒球隊氣勢高漲，獲得中華民國棒球協會青少棒選訓委員青睞，入選國手。



