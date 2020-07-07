澎湖花蓮山海戀　徐榛蔚率勞軍團關懷子弟離島服役

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▲花蓮縣政府去年到馬祖、今年到澎湖勞軍，希望能慰勞花蓮子弟外地服役辛勞，給予鄉親更大支持。（圖／澎湖縣政府提供）

花蓮縣長徐榛蔚7日率議員及企業人士一行21人抵澎勞軍，澎湖縣長賴峰偉身為地主表達熱忱歡迎之意賴峰偉表示，「新冠肺炎」疫情衝擊讓很多人無法出國旅遊，後疫情時代位處離島「類出國」的模式因此獲利，期盼花蓮勞軍團3天行程能走訪菊島風光，發現澎湖獨特海洋魅力。賴峰偉指出，此次新冠肺炎肆虐下，國人暫時無法出國旅遊，想要有坐飛機出國旅遊感覺就是來澎湖，澎湖疫情因「零確診」而有「防疫紅利」，每天都有1萬人蜂擁而來，加上國際海上花火節開幕吸睛，旅遊處搭配迪士尼的漫威英雄系列行銷成功，6日觀音亭湧進了2萬8,000人，比去年多出3,000人。賴峰偉表示，澎湖碧海藍天，海天一色，金黃沙灘與歷史人文景觀令人深深著迷，詩人鄭愁予曾說林投沙灘比地中海更美麗，他希望勞軍團能多停留幾天，體驗澎湖之美。徐榛蔚表示，花蓮縣政府去年到馬祖、今年到澎湖勞軍，希望能慰勞花蓮子弟外地服役辛勞，給予鄉親更大支持，感謝澎湖照顧花蓮子弟從軍，讓他們心中更加安定，也能從事第二事業，未來定居在澎湖發展。徐榛蔚說，花蓮有機耕作面積佔全國四分之一，友善耕作面積也是全國最廣，花蓮等同於健康食材，而澎湖環境優美，綠覆地比率相當高，觀光資源豐富，希望未來在觀光旅遊、農業資源相互交流，攜手共創「山海戀」的在地資源整合。