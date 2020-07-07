影／足球小將全國賽勇奪佳績　王惠美兌現承諾共進早餐

▲大興國小男子足球隊與永靖國小女子足球隊，雙雙於「108學年度國民小學足球世界盃全國賽」打入全國前8強，縣長王惠美在縣長公館與選手共進早餐。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.07）

足下真功夫！彰化縣國小足球隊訓練有成，在全國賽中紛創佳績，才成軍一年多的「東芳國小」女足隊奪下全國賽冠軍、大興國小男足隊與永靖國小女足隊，也都打入全國前八強；彰化縣長王惠美承諾，今（7）日上午在縣長公館與選手共進早餐，期許能再創佳績、為國爭光。

▲大興國小男子足球隊及永靖國小女子足球隊代表彰化縣參加「108學年度國民小學足球世界盃全國賽」成功晉級前8強，彰化縣長王惠美為他們加油。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.07）

彰化縣大興國小男子足球隊與永靖國小女子足球隊，雙雙於「108學年度國民小學足球世界盃全國賽」打入全國前8強，王惠美兌現在5月授旗時承諾，今（7）日上午在縣長公館與選手共進早餐，並預祝決賽再創佳績，拿下前3名再請客並加碼發獎金。

同時，東芳國小足球隊勇奪「2020全國少年盃足球錦標賽」女子四年級組冠軍，也成為縣長的座上賓，王惠美讚揚他們是彰化之光，也期勉小選手們能旗開得勝、突破自我、再創佳績。

▲彰化縣長王惠美在縣長公館與選手共進早餐，期許能再創佳績、為國爭光。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.07）

王惠美讚許小選手們為縣爭光，也感謝體育會足球委員會、各校家長會、教職員及教練長期以實際行動支持彰化縣足球運動發展，讓彰化縣足球成績蒸蒸日上，同時期勉不斷精進自我、持續在足球場上發光發熱。

來自第一代台電足球隊的東芳國小足球隊教練黃寶輝表示，現代孩子好勝心相當強，不適合以往打罵式訓練，必須鼓勵他們樂於運動、喜歡踢足球來強健體魄，並具有勝不驕、敗不餒運動家精神，也感謝家長與校方鼎力支持，才能夠屢創佳績。

▲彰化縣長王惠美為國小足球隊授旗。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.07）

教育處長陳逸玲指出，近日彰化縣國小足球屢傳佳績，東芳國小女子足球隊6月15日勇奪「2020全國少年盃足球錦標賽」女子四年級組冠軍，也是東芳國小有史以來首座全國賽冠軍獎盃。另外，大興國小男子足球隊及永靖國小女子足球隊代表彰化縣參加「108學年度國民小學足球世界盃全國賽」成功晉級前8強，將於7月10日起出戰全國總決賽。