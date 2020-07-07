桃園捷運路網2.0願景　凝聚南區地方需求

繼昨日「桃園都會區捷運路網計畫2.0地方說明會-北區場」之後，市長鄭文燦今（7）日下午前往南區青少年活動中心向南區的民眾說明，「桃園第二階段都會區捷運系統路網計畫」，並強調延伸規劃的11條路線，預計年底前就會送交通部審議。鄭文燦表示，桃園捷運路網2.0版本，是以生活圈連結及環道的概念，讓桃園都市發展與捷運相互結合，除了第一階段的三心六線捷運路網之外，並透過形似檸檬片的三角蛛型路網，延伸規劃11條路線，採取分年分階段推動軌道建設，擘劃桃園未來30年的捷運發展願景。鄭文燦表示，桃園市的捷運建設計畫第一階段為「三心六線」路網，其中「三心」分別為桃園、中壢都會區及航空城特區3個都市核心，「六線」則是機場捷運、捷運綠線、綠線延伸中壢、捷運棕線、三鶯線延伸八德、鐵路地下化，建設完成後，軌道服務將涵蓋超過桃園半數以上人口；同時，機場捷運、捷運棕線、三鶯線延伸、鐵路地下化等4條軌道路線將連結至台北都會區，縮短桃園與台北之間的距離，讓首都減壓，未來北北桃將成為一小時的軌道生活圈，對桃園「轉大人」非常重要。鄭文燦指出，桃園市依據國土計畫辦理第二階段捷運路網，規劃新增「桃園中壢平鎮線」、「平鎮龍潭線」、「桃園蘆竹竹圍線」、「桃園航空城線」、「大園觀音線」、「桃園青埔線」、「棕線延伸市區段」、「中壢新屋線」、「內壢宋屋楊梅線」、「綠線延伸大溪段」、「林口龜山線」等11條路線，除了綠線延伸大溪段是綠線的延伸支線，採中運量系統外，其餘路線皆以輕軌系統規劃。捷運工程局局長陳文德也在簡報時指出，「平鎮龍潭線」可紓解中壢、平鎮、龍潭沿線交通壅塞及停車位不足問題「內壢宋屋楊梅線」建構新中壢內環線，便利民眾轉乘，活化內壢周邊都市再發展「大園觀音線」整合航空城、客運園區及草漯重劃區，形成新興生活圈，加速航空城發展。陳文德表示，希望透過更多的捷運支線及客運轉乘接駁，縮短民眾交通 時間，在轉乘上更方便；未來車站800公尺範圍的服務人口覆蓋率，將從第一階段的44%（約 131 萬人），提升至70%（約 210 萬人）。