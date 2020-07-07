洗手乳用完會自動通知　成功國小學童聰明設計獲殊榮

宜蘭縣國中小今年參加「全國科技教育創意實作競賽」獲得1金1銀1銅的佳績，其中成功國小學童的「校園洗手乳地圖」榮獲最高榮譽金牌獎，今(7)日在宜蘭縣務會議上，縣長林姿妙特別表揚獲獎學生。「校園洗手乳地圖」是物聯網的應用，由學童自行撰寫電腦程式，結合電路板及物聯網的功能開發出來的系統，如果校園裡的公共洗手台的洗手乳用完，學務處電腦上校園地圖的畫面就會發出洗手乳用完的通知，就可以直接到缺少洗手乳的地方添加，節省了每天到校園各處巡視添加洗手乳的人力。縣府表示，學生們從日常生活發現問題，找出解決問題的流程、步驟，透過邏輯思維、設計思維，同理心的觀察，運用課堂所學透過不斷討論與改進，最終完成作品解決問題改善生活，這就是宜蘭科技教育想教給學生的能力，也是宜蘭腳踏實地確實落實科技教育的證明。今年獲獎的隊伍除了成功國小的「校園洗手乳地圖」、之外，還有獲得銀牌[國中組/資訊科技應用組]（國華國中：I-JUMP）、獲得銅牌[國小組/機電整合組]（竹林國小：風電好好玩）。林姿妙表示，這次宜蘭縣各個參賽隊伍都表現相當優異，不但為宜蘭縣爭取最高的榮耀，也要感謝各校的老師平日指導學生參與競賽，無論是課後或是假日都無私的辛勤付出，只為讓學生可以將在科技領域課程當中學習到的知識與技能運用、展現於實作競賽之中，未來宜蘭縣政府將會繼續扮演宜蘭縣科技領域師生們的後盾，為縣內科技領域的落實奠定更寬更廣的基礎。