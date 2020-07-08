中市環教活動七月開跑　趙自強全新兒童劇壓軸演出

台中市環保局七月中旬起推出一系列「大手牽小手，環教任你遊」活動，有環境教育參訪、DIY實作、影片拍攝徵件及環境教育兒童劇等六大類，環保局長吳志超與如果劇團創辦人趙自強，今（8）日聯袂邀請民眾走出戶外，透過多元活動學習環境教育觀念，落實低碳生活。

環保局長吳志超表示，受到疫情影響，大家悶了半年。如今疫情緩和，為鼓勵大家過防疫新生活，環保局特別規劃一系列環境教育活動，諸如行動環教工坊系列，總共有十五場，透過參與活動學習如何廢物再利用等環教新知，包括利用農業廢棄物的梨梗，製作梨筆或吊飾等小物，有趣又具教育性。

玩轉環教系列是屬於環境教育參訪，總計也有十餘場，將帶領民眾身歷其境探索清水文化、親近大自然，或前往鐵砧山拜訪阿聰師芋頭文化館等等，希望能鼓勵大家出門走走、曬曬太陽，響應防疫新生活。

▲如果劇團創辦人趙自強今天出席環教活動，與環保局長吳志超聯袂邀請民眾出門走走。（圖／ 金武鳳攝，2020.7.8)

吳志超局長說，壓軸好戲是邀請如果兒童劇團於11月在圓滿戶外劇場演出，藉由戲劇以寓教於樂方式，將環保觀念深植孩子們心中，也為市民帶來最好的視覺饗宴。

如果劇團創辦人趙自強則表示，受邀參與環境教育系列活動很開心，預計年底演出的全新環境教育兒童劇，會在安全健康環境下，讓孩子參與，並和小恐龍互動，透過輕鬆、有趣方式，讓大小朋友認識正確的環境教育觀念及態度，增進親子互動關係，開拓兒童藝術欣賞視野。

環保局指出，這次環境教育活動內容豐富且多元，針對不同年齡層民眾規劃環境教育設施場所現地學習、資源循環手作課程、繪本及影片創意徵件、環境知識競賽台中市初賽、環境教育兒童劇場活動，活動全程免費，7月起陸續開放報名。