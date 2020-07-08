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小朋友照過來！金寧鄉戰鬥陀螺大賽9日起開放報名

記者蔡若喬/金門報導-2020-07-08 19:43:55
▲金寧鄉「寧之夏祭盃」戰鬥陀螺大賽，冠軍將獲得獎金1000元及獎品「四人戰鬥盤十光神巴德爾」一組。(圖/金寧鄉公所提供)

金寧鄉公所與麗嬰國際金門店將25日起一連2天在公所前公園聯合舉辦「寧之夏祭盃」戰鬥陀螺大賽，歡迎各方好手報名挑戰，大賽冠軍將獲得獎金1000元及獎品「四人戰鬥盤十光神巴德爾」一組。

因應學校暑假到來，金寧鄉公所將舉辦「鄉村市集派對之童玩篇」活動，公所搭配系列活動辦理「寧之夏祭盃」戰鬥陀螺大賽，該比賽分為二種組別，兒童組(含12歲以下)及全民組(無年齡限制)。若家中沒有戰鬥陀螺的戰士仍可報名比賽，鄉公所於當日將出借戰鬥陀螺(含發射器及手把)乙組供選手一起戰鬥。

活動訂於109年7月9日上午8點30分開始接受電話報名，報名專線:082-325610，每通限報乙名，額滿為止；另活動兩日現場開放候補，於兒童組進入前六名者，則不可再候補參加全民組比賽，以維活動公平性候補時間(詳如金寧鄉公所官網所公告比賽簡章)

▲比賽前三名另頒予獎盃。(圖/金寧鄉公所提供)
▲比賽前三名另頒予獎盃。(圖/金寧鄉公所提供)

鄉公所表示，本次活動獎品豐盛，兒童組:冠軍:禮卷1000元、亞軍:禮卷600元、季軍:禮卷500元:第4~6名:各禮卷200元。(前三名另頒予獎盃)；全民組: 冠軍:禮卷1000元、亞軍:禮卷600元、季軍:禮卷500元:第4~6名:各禮卷200元。(前三名另頒予獎盃)；且只要參加，每位參賽者發送巧克力乙條，另麗嬰國際(FUN BOX)提供兒童組及全民組各獎品如下:冠軍:四人戰鬥盤十光神巴德爾，亞軍:BURST#162超王激鬥組+光神巴德爾，季軍:BURST#163 勇武戰神+光神巴德爾。

此外，為能與現場民眾同樂，每位民眾可於7/26日下午14時起至「打卡處」領取「加油摸彩卷」乙份，獎品有禮卷、當季大西瓜、古寧頭北山麵茶冰挫冰兌換卷等獎項，邀您一起度過美好又難忘的暑假。

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