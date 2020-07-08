影／智慧病床技術　造福居家、醫院與長照機構

穎西工業公司今（8）日與大葉大學簽立技術移轉合約，大葉大學護理學院、工學院發明團隊與臺中榮總合作研發的智慧病床相關技術「長期病患輔助翻身動力機構、床墊及顯示螢幕圖形化使用者介面」，將技術移轉給穎西工業，未來可望商品化，提供民眾智慧化、具翻身功能的電動照護病床。

▲大葉大學與台中榮總共同研發智慧病床。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.08）

大葉大學校長梁卓中表示，此次授權穎西工業的技術包含「長期病患輔助翻身動力機構、床墊及顯示螢幕圖形化使用者介面」，由工學院院長陳郁文、醫工系主任賴峰民、機械系主任紀華偉、產學中心主任王正賢、資工系副教授林仁勇及臺中榮總共同發明，透過智慧化設計，讓病人易翻身，避免褥瘡發生，節省醫療單位人力，將技術變成商品化，進一步推向市場銷售，提供居家醫療輔具新選擇。

▲大葉大學校長梁卓中(右)與穎西工業總經理林金柱(左)簽立技轉合約。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.08）

穎西工業總經理林金柱指出，穎西工業想轉型跨足醫療產業，大葉大學擁有堅強的研發團隊，因應高齡社會與智慧時代來臨，結合跨領域師資打造了「高齡長照與智慧輔具研發基地」、「人工智慧研發基地」等研發基地，協助企業創新。

穎西工業特別與大葉大學合作，將運用大葉大學與臺中榮總攜手研發的智慧病床技術，開發電動照護病床，結合產、學、醫的發明能量，讓行動不便的病人，可以透過智慧輔具的協助，自己完成翻身、下床等動作。

大葉大學醫學工程學系主任賴峰民說，智慧病床研發團隊由護理學院與工學院教師組成，並與臺中榮總研發團隊合作，透過病床的智慧化設計，讓行動不便的病人也能自己完成翻身的動作，總計獲得5項專利。床墊採取切割型設計搭配抗菌材質，機構設計包含整體升降、背部升降、腳步升降、尾部床板升降、側傾功能，方便病人依需求做調整，病患可透過人機介面觸控面板及手機APP控制病床。

智慧病床技術可以應用於居家、醫院與長照機構的長照病床，減少長期臥病在床病人的褥瘡發生，達到機構安全及具功效的照護病床，同時減輕照護者的負荷，讓病人舒適及照護者輕鬆。