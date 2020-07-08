響應鳳山中城計畫　林智鴻打造衛武營國際文化特區

▲為呼應市長候選人陳其邁日前所提出的「中城計畫」。林智鴻蒐集地方意見後，提出「衛武營文化123」打造衛武營國家文化特區，讓鳳山更繁榮，發展再次向前邁進，獲得與會人士的肯定。(圖／記者張文晃攝，2020.07.08)

▲高雄大學建築系智慧城鄉永續發展中心曾梓峰教授就打造衛武營國際文化特區在專題演講中提出精闢的見解。(圖／記者張文晃攝，2020.07.08)

▲曾任鳳山市長的立委許智傑表示，從高雄的角度來看鳳山算是中心帶未來成為國際文化中心指日可待。(圖／記者張文晃攝，2020.07.08)

高雄市議員林智鴻今（8）日偕同立法委員許智傑共同舉辦「鳳山要紅－鳳山發展願景與公共建設」系列公聽會，就衛武營國家藝術文化中心週邊區域的發展，向專家學者及地方人士取經，並呼應市長候選人陳其邁日前所提出的「中城計畫」。林智鴻蒐集地方意見後，提出「衛武營文化123」打造衛武營國家文化特區，讓鳳山更繁榮，發展再次向前邁進，獲得與會人士的肯定。今天的「鳳山要紅－鳳山發展願景與公共建設」系列公聽會，針對鳳山衛武營國際文化特區，除邀請高雄大學建築系智慧城鄉永續發展中心曾梓峰教授就打造衛武營國際文化特區專題演講外，與會建築師趙建銘、楊欽富及義守大學公共政策與管理學系也特別提出如何善用衛武營國家藝術文化中心的國際高度，重新盤整周邊地區發展與建設。林智鴻指出，今天的公聽會整合了地方與產官學各界的建議，才得以形成「衛武營文化123」的共識，推動一個平台、兩個方向、三個做法的論述為架構，並以衛武營國家藝術文化中心為軸心，建造「鳳山蝶翼」，連結被道路分割的衛武營公園與國泰重劃區，用蝶翼地景串接，打造衛武營國際文化特區。林智鴻強調，為因應鳳山未來十年發展與打造國際文化特區，市府應成立一個市長層級的工作小組，由市長擔任召集人，研擬提升衛武營周遭發展的各種政策配套，並加強國際交流，擴大民間參與，招商引資，吸取各國經驗；同時，也應積極向中央爭取文策院與設計院等國家級文創機構的進駐，透過建造「鳳山蝶翼」打造國際級城市景觀，讓衛武營成為台灣最有競爭力的國際文化特區。此外，曾任鳳山市長的立委許智傑也表示，從高雄的角度來看鳳山算是中心帶，有最好的土地，光衛武營就占地10公頃，還有未來的國泰重劃區如果將這些土地資源做整體結合成為國際文化中心指日可待。