翁帥與白家綺相揪「來嘉辣」　報復花光三倍券

▲縣長翁章梁「翁帥」與性感嘉賓白家綺演出今夏辣台劇，介紹海之夏今年4辣新玩法。（圖/記者邱嘉琪攝，2020.07.09）

▲東石海之夏今年首次在漁人碼頭打造戶外酒吧，取名「蚵集吧」，記者會中提前感受氛圍。（圖/記者邱嘉琪攝，2020.07.09）

嘉義縣暑假最大型活動「東石海之夏」今年邁入第14屆，即將於7月18日至26日連續兩周末在東石漁人碼頭登場，文觀局7月9日舉辦記者會，邀請縣長翁章梁及性感女神白家綺演出辣台劇，介紹今年4辣新玩法，相揪疫後報復性「來嘉辣」，花光三倍券，迷人開心一夏。今年東石海之夏主打「來嘉辣」，4大辣度老少咸宜，首次打造戶外酒吧「蚵集吧」，讓人享受微醺的微辣；規劃MOMO家族、氣墊遊具等小朋友可以嗨翻的小辣；大咖藝人同歡的大辣，今年會有八三夭、陳零九、邱鋒澤、林凡、黃妃等歌手表演，陣容堅強；另有性感女神白家綺及煙火爆辣登場。文觀局精心把海之夏「蚵集吧」場景搬到記者會，讓現場長官、嘉賓提前感受一下小辣微醺氛圍，縣長翁章梁以「翁帥」調酒師之姿登場，調製美酒後還與性感嘉賓白家綺演出今夏辣台劇，介紹出海之夏今年4辣新玩法，互動逗趣。白家綺問翁縣長三倍券是否可以來活動用，翁回：「當然可以，歡迎來嘉報復性消費，花光三倍券。」白家綺亦稱自己喜歡吃蚵仔，正是嘉義東石特產，7月26日受邀到東石海之夏唱歌演出，心裡非常開心，規劃要餓個三天三夜到嘉義好好大快朵頤。文觀局長許有仁指出，海之夏系列活動還有首度登場的踩街，7月11日下午4點半於東石街區舉辦，當天加碼摸彩，最大獎一萬；7月18、19、25、26日兩周末有嘉義在地伴手禮展售；26日有蠔野人野餐組，可一次品嚐冷泡高山茶、在地水果及霜淇淋；F商旅嘉義館、仁義湖岸大酒店、阿里山月灣Villa、嘉義富野渡假酒店、長榮文苑酒店（嘉義）及棒棒積木飯店（積木館）六家旅宿提供活動接駁服務；另有小型復康巴士預約服務載送身障朋友同歡，歡迎大家「來嘉辣」。活動資訊可至「東石海之夏」粉專查詢。