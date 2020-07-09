防疫不鬆懈　飯店與社團合捐1000個餐盒贈防疫醫護

疫情雖已趨緩，但防疫不能鬆懈，為感謝醫護人員在防疫工作上的辛勞，新竹市芙洛麗飯店邀請國際獅子會300G1區、國際扶輪3501與國際同際會竹苗區共同舉辦感恩醫護活動，除了捐贈1000個便當餐盒給台大新竹醫院、馬偕醫院、國泰醫院、南門醫院、國軍新竹醫院，並提供醫護各項優惠。芙洛麗大飯店董事長張正忠表示，該飯店有200位員工，雖因疫情重挫觀光產業、而營收銳減，但秉持照顧員工的原則，並無裁員、減薪，且由於飯店為服務場所，更加積極做好第一線防疫，除了嚴格配戴口罩，入口測量體溫，各餐廳皆立即調整餐桌距離，更改房客早餐為套餐形式，並關閉餐廳下午茶時段以進行強化消毒。後疫情期間，芙洛麗積極展開推動防疫新生活運動，有鑒於防疫期間血庫不足，5月31日與扶輪社共同舉辦捐血送飯店下午茶餐券活動，當天民眾反應熱烈，一天內三台捐血車人潮不斷，共募得640袋(250cc)血液。芙洛麗飯店董事長張正忠也持續推動感恩醫護的系列活動，聯合國際獅子會G1區新竹市各分會、國際扶輪3501區、國際同濟會竹苗區與新竹各分會、新竹市旅館公會，致贈1000便當給新竹五大醫院，也推行醫護用餐長期優惠，以實際行動給予醫護人員支持與鼓勵。即日起至12月31日、醫護人員憑識別證前往芙洛麗各餐廳用餐可享85折優惠。