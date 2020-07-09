大溪源古本舖變身和平戲院　看老電影聽黑膠陪您度一夏

▲和平戲院這次「有影青春」影像館以及「青春唱盤」音樂館，辦理6個系列14場動靜態活動。（圖／記者李春台攝）

因為疫情影響，閉館將近5個月的大溪源古本舖，這個暑假將變身為「和平戲院」，從今(9)日開始到8月9日，辦理為期一個月的「夏日影音展」，活動期間每周五、六、日，下午1點到5點，開放民眾入館免費參觀，為維護觀賞安全與品質，每整點採限額25人入場。策展人古正君表示，大溪這個山城早年除了有詩社、跑馬場，還曾經同時有4家戲院的存在；今夏，位於大溪和平路48號、48-1號的百年古厝源古本舖，結合家族記憶與收藏，變身為「和平戲院」，在戲院中設計了「有影青春」影像館以及「青春唱盤」音樂館，辦理6個系列14場動靜態活動，有露天電影趴、黑膠迷收藏展、黑膠聆聽分享會，以及動態演出、影像裝置、工作坊等。共同策展人吳麗珠指出，這次「青春唱盤」音樂館中的黑膠藏品，除了古爸爸－古乾桂生前的收藏之外，還要感謝何東洪教授以及老頭唱片的鍾錦培，這兩位資深音樂人，出借許多絕版珍貴的黑膠唱片，何東洪是Lancaster University博士，專攻流行音樂社會學，此次以「台語老片vs.三廳電影－國台語主題曲之夜」為題的黑膠聆聽會，介紹日治時期的影視紅星，到瓊瑤三廳電影主唱。另一位黑膠藏家鍾錦培，此次挑選的黑膠唱片，以社會運動有關的音樂作品為主。古正君表示，特別值得一提的是【邱垂龍影像裝置「時光牆--不老的身影」】，這是她與邱垂龍向大溪不老職人的致敬之作，影片是2013年到2017年之間，邱垂龍與古正君，兩人所展開的大溪《不老職人》的人物探訪、故事紀錄與肖像拍攝計劃。另外古正君表示，設廠於大溪的東和樂器公司，古爸爸當年便是負責設廠的籌辦人，這次也特別邀請東和樂器公司共襄盛舉，展出由東和前身的木工部門所生產的骨董級電視機，以及樂器。王郁馨也將於7月18日晚上在古院子的星光下演出，曲目安排上以經典歌謠，以及大家耳熟能詳的樂曲為主，精彩可期。此次活動，除了展場於開館時間每周五、六、日，下午1點到5點，開放每整點25位民眾入館免費參觀外，其餘相關主題性活動皆須預約報名，喜歡看老電影、聽黑膠的朋友們，千萬不要錯過，更多詳細的節目內容，請上「源古本舖」臉書粉絲頁查詢。