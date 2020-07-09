影／螺絲鬆？彰市人本城區人行道工程　9天內2起工安意外

▲彰化市中興路人本城區人行道工程，發生重約3.5噸的工程車，從彰商側門中興路上坡處失控滑落，工人被撞向地磚旁空地，意外場面相當驚險。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.09）

彰化縣政府為改善市區人行道，強化無障礙空間以及綠美化，斥資三億兩千萬在彰化市推動「人本城區人行道」工程，本月1日發生工程車滑落翻車意外，扯斷電線桿後，今（9）日再度發生工程車翻車，9天之內2起工安意外，民眾直呼太誇張。

▲工程車停放於彰化高商後門前，進行路面切割工作，突然碰的一聲，工程車瞬間滑落。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.09）

彰化縣政府啟動史上最大市容改造工程，經費3億2000萬元，改善市區人行道，強化無障礙空間以及綠美化，工程在市中心多處車流量高的大馬路進行中，使得路況變差，位在國立彰化高中校門前中興路和介壽北路口施工點，無可避免不少路段都進入交通黑暗期。

本月1日發生工程車搭載大批鐵製版模要離開時，車上吊臂勾到電線、並扯斷交通號誌桿，一度造成交通大混亂，事後縣府還澄清並非是承包本城區廠商的工程車，但是怎麼闖入工地？引起督工不周疑慮。

▲縣議員溫芝樺要求縣府要正視工程安全，而且這2次意外都發生在一樣的地點。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.09）

今（9）日民眾目擊，工程車停放於彰化高商後門前，進行路面切割工作，突然碰的一聲，工程車瞬間滑落、輪胎磨破，整台車「四輪朝天」翻車路邊，才未繼續向下坡處滑行，所幸未釀人員傷亡，但9天發生2次工安意外實在令人憂心。

縣議員溫芝樺強調不管在定期會、工區以及上次意外，都特別要求縣府要正視工程安全，而且這2次意外都發生在一樣的地點，特別的是附近就是學區，雖然發生意外時並非上下學時間，如果是的話，無法想像會有什麼樣的結果。

溫芝樺表示，人本環境工程顧名思義就是「以人為本」，是彰化市史上最龐大市容改造計畫，在期待讓市區煥然一新之際，要求縣府務必要強化督工、維護施工基本安全，縮短工程陣痛期，才不會一再引發民怨。

▲彰市人本城區人行道工程，9天之內2起工安意外，民眾直呼太誇張。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.09）

工務處長林漢斌表示，出意外的是施工包商的工程車，縣府會依工程契約扣點6點，也就是罰4萬8000元，並要求包商撤換現場安全衛生人員，下次若再發生縣府會要求撤換工地主任，最重還會祭止停止1個月驗收手段，今天開始，縣府組專案小組每天派員加強工程施作稽查。