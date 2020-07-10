提升工安　台電輸變電工程處辦承攬商工安座談

▲台電承攬商雇主工安座談會，是由台電副總經理兼輸供電事業部執行長張忠良主持。(圖／記者黃守作攝，2020.07.10)

▲台電總經理鍾炳利致詞，期許與會承攬商雇主以工安零災害為目標，甲乙雙方應為工安齊心努力。(圖／記者黃守作攝，2020.07.10)

台灣電力公司輸供電事業部輸變電工程處於今（10）日，在該處南區施工處禮堂，舉辦南部地區承攬商雇主工安座談會，以展現該公司提升工安的決心，建立與承攬商雇主的直接連結及安全承諾。這項由台灣電力公司輸供電事業部輸變電工程處所主辦的南部地區承攬商雇主工安座談會，是由該公司副總經理兼輸供電事業部執行長張忠良與輸變電工程處處長黃清松共同主持，經濟部國營事業委員會副主任委員吳豐盛、台電總經理鍾炳利、勞動部職業安全衛生署副署長周登春等人，以及該轄區100多位營造商、機電廠商與線纜業者承攬商與會。台電公司副總經理兼輸供電事業部執行長張忠良表示，輸供電事業部肩負長途輸送電力路途中的電塔、線路與變電所興建等關鍵電網工程，每件工程動輒上百人參與，若有工安事故，從勞工家庭到民生用電、國家電力建設都可能受到影響，因此，台電現也推動各單位的工安國家認證，並結合手機APP應用推智慧防災科技，讓工安、供電同步進化。張忠良指出，此一工安座談會，跨單位集結輸供電事業部旗下近200件工程承攬商，共約60家雇主老闆與會，其中不乏上市櫃龍頭廠商，為歷來最多且最高層級，現場並共同簽署工安承諾書，以提升工安的決心。台電公司總經理鍾炳利表示，台電輸供電單位主要負責全國電網相關工程，一步步搭起全台近2萬座電塔與超過1萬3千公里的輸電線路，將電廠發出電力接力串起全國電網，為民眾來電，其中包含變電所、輸電鐵塔、地下洞道及管路等各式土建、變電及線路工程，由於電網工程遍佈全國上山下地各角落，且常需在高空、活線或地下侷限空間等環境挑戰下作業，隨時都有可能發生工安。