小朋友有福了　金管處新兒童遊憩設施明日起開放

金門國家公園新設置「中山林兒童遊憩設施」即將於明天正式對外開放，金門國家公園管理處表示，新的遊憩設施採自然生態特色納入設計，除必要性的人工鋪面外，使用貼近自然元素兼顧安全的材質為主。位在中山林內的遊憩據點設施，主要設備有親子同樂設施：設置溜滑梯、田園彈力翹翹板、搖搖樂、複合式鞦韆、平衡橋、吊橋、木頭攀爬組…等等設施，並鋪設緩衝鋪面及親子草皮設施區，讓親子得以盡情的奔跑大地和休閒運動設施。另設簡易休憩座椅可供陪伴者暫時休憩，或停留觀賞周邊景色及提升親子同樂互動及共同觀察動、植物自然生態。金管處表示，此設施在規劃設計時，有考量維護自然生態環境與結合親子同樂遊憩設施與安全規劃，在正常使用下減輕發生危險可能性，部分遊憩設施地坪採用彈性安全材料防止幼童跌倒之軟性地坪安全設計及加以美術編排金門明星保育物種水獺及中山林常見之龍眼雞納入彩繪美編，場區鋪面各項親子同樂遊具，委請台灣檢驗科技股份有限公司(SGS TAIWAN LTD)檢驗，取得SGS「兒童遊戲場安全檢驗」合格證明，符合中華民國國家標準CNS12642(2016)「公共遊戲場設備」標準，兼顧遊具設施使用安全及民眾實際需求，並設有中英文對照遊具使用解說告示牌，金管處誠摯歡迎大家在配合遵守的前提下安心的遊玩。