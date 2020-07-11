老照片說民雄故事　王小棣上將父親現身影

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▲王小棣父親已故陸軍上將王昇，視察央廣民雄分台老照片。（圖/記者邱嘉琪攝，2020.07.11）

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▲中正大學傳播系教授管中祥開展記者會中進行照片解說。（圖/記者邱嘉琪攝，2020.07.11）

▲館方特別邀請9位高齡8旬照片主角及眷屬出席記者會，回憶風華時代。（圖/記者邱嘉琪攝，2020.07.11）

嘉義縣國家廣播文物館舉辦「說民雄的故事—老照片展」，由中正大學傳播系教授管中祥及七星藥局藥師吳至鎧提供近80張老照片，館方也加碼20張典藏照，訴說民雄的故事館方11日舉辦開展活動，特邀名導王小棣前往參加，王小棣驚見老照片中已故前陸軍上將父親王昇身影，笑說「父親身材保持不錯」，歡喜與老照片合照。國家廣播文物館前身為1940年興建台北放送局民雄放送所，戰後作為中央廣播電台民雄分台，因電波涵蓋範圍廣大隸屬於國防部，國防部遷出後，則做為展示廣播相關文物的博物館。此次舉辦百張照片的老照片展，述說民雄近百年風華故事，策畫人中正大學傳播系副教授管中祥特邀好友名導演王小棣參加，王小棣身為陸軍上將的父親王昇，曾搭直升機視察央廣民雄分台的身影出現在老照片中，王小棣看著相片中英姿煥發的父親，笑說，「父親身材保持不錯！」王小棣父親已故陸軍上將王昇，曾任駐巴拉圭大使、國防部政治作戰部主任、政工幹部學校校長，權傾一時王小棣說，父親生前忙於工作，與父親很少聊天，從照片看到父親身材還保持不錯，肯定老照片展對守護文史的意義。縣長翁章梁指出，過去在戒嚴時期國家廣播文物館充滿神秘感，非一般民眾可以進來，成為博物館後未來將扮演典藏、研究、展示及教育功能；在老照片展中，透過老照片讓許多人回到過去時光，見證時代變化，中央廣播電台透過轉變過程中與民雄在地的關係越來越親近，包括鄰近的日式招待所未來將開放招商，將過去被視為充滿神秘感的地方，逐漸培養出與在地的連結與親近感。管中祥提到，與中正大學中國文學系教授楊玉君等人，共同執行教育部USR，以「重構大學路：認識、認同與共同行動」計畫，透過座談、請益、口述史訪談、田野調查、體驗課程及文史培力，記錄民雄豐富動人的在地自然及人文，讓鄉民與師生看見彼此，共同學習，實踐大學社會責任。管中祥也補充，老照片展加起來共百張相片中，展出至9月底，主要攝影地點包括三興村、豐收村民雄市區及在地重要建築，如大士爺廟、長老教會等、過去的行政機構公所、警察局、消防隊與祭祀活動等，包括從比較官方到一般庶民日常，皆可看到當時的活動或日常生活景象。