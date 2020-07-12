軍功國小圖書館改善計畫　莊競程：可實現

台中市北屯區軍功國小圖書館成立近20年，礙於空間限制，無法容納更多藏書，且照明不足，影響學生閱讀視力，經立委莊競程、市議員曾朝榮積極爭取，國教署與台中市教育局同意補助經費共220萬元，進行圖書館改善計畫。軍功國小圖書館位於距離校門口最近的迎曦樓4樓，自民國90年建置以來，不僅提供學生借閱圖書，更是班級進行圖書館利用教育的最佳場所，在學校的閱讀推動上，發揮一定的功能。不過，軍功國小班級數，自90學年度的16班，擴增至目前（108學年度）的53班，學生總數有1503人，109學年度預計再增設3班，現今圖書館面積為273.6平方公尺，藏書34245冊，因空間限制，書櫃不足，無法容納這四年台中市充實國民中小學圖書室藏書量計畫以及募款所購置的書籍，且閱讀空間設計不良、照明不足，影響學生閱讀視力，亟需改善環境，以成為孩子最喜歡的閱讀空間。莊競程表示，經他與曾朝榮積極爭取，軍功國小圖書館改善計劃案有了結果，圖書館改善計畫總經費共220萬元，其中，教育部國教署同意補助85%，經費共187萬元，台中市教育局補助15%，經費共33萬元。莊競程指出，台中市北北屯區共有32所國中小學校，目前仍有數個學校提出的補助案正在審核中，未來將持續推廣校園閲讀風氣，提供孩子們更舒適的閱讀空間，讓孩子在更好的環境下快樂成長。