可愛LINE貼圖上架！林右昌與在地插畫家聯手推銷基隆

▲在地插畫家「黃小間」描繪基隆的可愛LINE貼圖上架，希望將基隆美景推銷給更多民眾(圖/基隆市府提供)

為更貼近居民日常生活，基隆市府首次推出以基隆觀光景點為主題的LINE貼圖，7月14日官方貼圖「KEELUNG小語」和原創貼圖「潮基隆feat.小黃間」，市長林右昌今(14)日和在地插畫家小黃間合體，希望將基隆的美推銷給更多人知道。原創貼圖「KEELUNG小語」由市長林右昌不計形象親自配合演出，共有16張日常語彙搭配誇張表情動作，為大家可愛代言，想要獲得貼圖的民眾可參加「魅力基隆」FB粉絲團贈獎活動，還有機會抽中拍立得相機。另一款官方貼圖「潮基隆feat.小黃間」，則特別與基隆在地插畫家小黃間合作，繪製8張超萌療癒的可愛貼圖，民眾只要加入基隆市政府LINE官方帳號，即可擁有此貼圖。這款「潮基隆feat.小黃間」共有8張超萌療癒可愛貼圖，從廟口夜市吃美食、碧砂漁港吃蟹、市鳥黑鳶，再到近年超夯「台版威尼斯」正濱漁港彩色屋、海洋廣場及「台灣龍珠」基隆嶼都入畫，小黃間表示，基隆近幾年來改變與成長非常大，有了各式各樣豐富景點與美食，新增許多網美打卡熱點，他可以驕傲的告訴別人，基隆有許多好吃與好玩的地方，這次合作希望為基隆注入更多活力與溫暖。觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，目前正是疫情趨緩的暑假旅遊旺季，貼圖中基隆正濱漁港的彩色屋、基隆廟口和基隆嶼等正是熱門的國旅景點，歡迎大家按圖索驥到基隆打卡留念；插畫家小黃間是基隆人，以自身對基隆最深刻潮都市印象，感性描繪故鄉景物，「潮基隆feat.小黃間」這個「潮」指的是底蘊深厚的「人文潮氣息」，大海相依的「食尚潮味」，和創作能量豐沛的「潮藝術」，此款官方貼圖數量有限，想下載的民眾要把握機會。