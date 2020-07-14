「藍鯨遊戲」侵入校園　家長憂心議員責成教育處查明

源自於俄羅斯的「藍鯨遊戲（Blue whale）」，又叫藍鯨死亡遊戲，造成全球不少青少年因此喪命，一但近日卻真實的入侵花蓮國中校園，今天上午花蓮縣議員魏嘉彥在縣議會臨時會上要求教育處必須要嚴正以對﹔據悉教育處已緊急通知校園全面清查，也將派督學到學校進行宣導。





魏嘉彥表示，日前接獲家長陳情，有一種誘導青少年自殘、甚至演變成自殺行為的「藍鯨遊戲」已經在某國中內散播開來，希望同學之間不要模仿，會造成不可抺滅的後悔。





據了解，藍鯨遊戲會要求參與者提供裸照、身分證件等，如果玩到一半想退出，或者洩漏遊戲內容，就會被威脅要公開個人資訊和隱私，甚至要參與者觀看血腥驚悚的影片、自殘等，玩到最後要求參與者自殺。



▲花蓮縣議員魏嘉彥要求教育處查明。（圖／記者鄭志宏攝） 魏嘉彥出示家長群組對話內容，截圖內容提到「我們班有不少被拉進群組，也會有莫名的人來加好友」，下方有老師請家長注意子女是否加入截圖提到的藍鯨自殺群組，有家長回應難怪孩子問她「死是什麼感覺」。





教育處副處長翁書敏表示，目前未收到學校回報花蓮有學生在玩這款遊戲，將立即派3名駐區督學赴國中小校園全面了解，以國中為優先，加強宣導，同時也會一併把補習班納入宣導範圍﹔被指名某國中校長回應目前並沒有收到類似的舉報，但會積極向學生宣導。



