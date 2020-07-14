為用路安全　三年前一幕讓呂冠衡研創學生「通學步道」

▲研創「通學步道」的嘉義市不動產開發商業同業公會理事長呂冠衡。(圖／記者陳惲朋攝）

嘉義市不動產開發商業同業公會理事長呂冠衡，有一次早上開車親送小孩到嘉義國中上學時，途經民權路通往嘉義國中校門的圓福街，目睹步行通學的國中生，險象環生的面臨擦肩而過的汽、機車，心裡感到極度不安。即用一個星期的時間觀察、研究圓福街的交通景況，終於首創「通學步道」，讓學生上、下學有一條安全的通行專區。3年前，呂冠衡理事長親自送小孩上學，途經圓福街，目睹一位女學生因為交通的混亂，差點遭車撞到，萌發立即解決學生用路安全的念頭，並迫不及待用一個禮拜的時間，觀察圓福街上，學生步行上學的交通危險問題，終於想出清除路障，並為學生劃定人行步道專區，就可以有效維護學生步行上、下學的安全。找到答案後，呂冠衡即刻用電話向嘉義市議員張榮藏說明自己的問題與解決的構想，透過張議員向市政府提出申請，而後市府也依呂冠衡的構想，將圓福街上的電桿移到適當的位置，讓車輛通行更順暢，自民權路起到嘉義國中的門口的圓福街上右側，首創的劃定一條以紅色為界線，寛約一米的淺綠色學生「通學步道」。把車輛與行人明顯區隔開來，讓車輛依序通行，使學生與行人在專區上安全而悠然的漫步。呂冠衡表示，圓福路是雙向道，但道路不寛，西邊電桿林立、東邊圍牆又有停車，行人要閃停車，又要小心往來的汽、機車，當時就有一位女學生差一點遭車撞到，真的很危險！曾經向校方提出反應，但學校覺得無奈，當下就決定由自己來解決這個刻不容緩危險的交通問題。對於學生「通學步道」的快速建置，呂冠衡很感謝張榮藏市議員的積極服務協助，也很感恩嘉義市政府的辦事效率，呂說，第一條「通學步道」没多久就劃訂設立，後面也接續建立了好幾條，也因為「通學步道」的建立，3年來應該已經減少很多事故發生。