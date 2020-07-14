金門牛結節疹疫情降溫　爆發地連3日無新增案例

金門縣自7月10日爆發牛結節疹動物疫災，金門縣建設處今天說明，累計訪視430戶3942頭牛隻，今天則是新增1場1頭疑似病畜，同時執行預防性撲殺民間2養牛場牛隻計5頭，爆發地畜試所種牛牧場則連3日無新增案例。
建設處說，目前已完成108戶消毒，今天則是新增完成56戶養牛場周邊環境消毒，並將持續用消毒車及背負式噴霧消毒機同步至金門縣內其餘養牛區域進行周邊消毒。
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