失蹤近30日海巡尋獲　男子平安回家

▲守望人員通報金湖派出所查詢，經確認為失蹤30天的廖姓失蹤人口。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.07.14）

▲台子港安檢所守望人員與金湖派出所人員安撫男子情緒。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.07.14）

▲金湖派出所先行帶回安置同時通知家屬帶回。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.07.14）

海巡機警尋獲失蹤近30日男子，海巡署中部分署第四岸巡隊台子港安檢所執行守望勤務時，發現一名男性民眾於防汛道路堤防上徘徊，因行跡詭異即上前詢問，經連繫雲林縣警察局金湖派出所核對身份後，確認為已通報30天的失蹤人口，後續並由警方通知家屬帶回。13日中午12時許，台子港安檢所守望人員執行岸際巡查時，發現一名年約50歲男性民眾在安檢所前方的堤岸涼亭徘徊，行跡詭異且該地區除當地漁民或村民乘涼外，顯少民眾或遊客駐留。海巡守望人員立即回報所長吳宇奇前往協助，該男子表示，家住南投縣仁愛鄉，6月中旬因故離職，因身無分文竟打算徒步走回南投，卻因不熟悉返家路線而在雲林地區迷路近1個月，所長立即給予安撫並提供熱食及飲水。所長吳宇奇通報金湖派出所查詢，經確認為失蹤30天的廖姓失蹤人口，立即聯繫家屬，家屬表示，廖男於於嘉義打零工，6月中旬突然失蹤，一直無法取得聯繫，家人心急如焚，並已通報失蹤人口，對於海巡人員機警協助尋獲深表感激。第四岸巡隊表示，本隊除平時執行查緝走私偷渡任務外，針對轄區違常態樣亦主動查察及處置；另呼籲民眾若於海上或海岸地區發生危難情事急需救助，請立即撥打海巡「118」免費服務專線，本署將立即派員協處。