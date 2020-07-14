影／彰濱自駕觀光小巴載客上路　9月底前開放免費搭乘

全國首發自駕觀光小巴WinBus，在經濟部常務次長林全能今（14）日與彰化縣長王惠美共同宣布自7月15日起至9月底止，民眾可使用悠遊卡或一卡通免費搭乘，路程行經彰濱工業區觀光工廠，預計全程12.6公里，彰化縣府期待發展全新自駕觀光接駁，帶動鹿港彰濱觀光人潮。

▲自7月15日起至9月底止，民眾可使用悠遊卡或一卡通免費搭乘。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.14）

經濟部常務次長林全能與彰化縣長王惠美等人今天到彰濱工業區體驗搭乘彰濱自駕觀光小巴，林全能說，這輛自駕車是國人自己打造的巴士，自製率高達9成以上，也是國內第一個通過經濟部制定的「無人載具科技創新實驗條例」案子。

WinBus行駛路線為台灣玻璃館、彰濱秀傳健康園區、白蘭氏健康博物館、緞帶王觀光工廠等四家觀光工廠，到彰化觀光旅遊的民眾可使用悠遊卡或一卡通搭乘，歡迎民眾到彰化除體驗文化之旅外，也能感受自動駕駛帶來的創新科技體驗。

▲經濟部常務次長林全能今（14）日與彰化縣長王惠美共同體驗，感受自動駕駛帶來的創新科技體驗。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.14）

彰濱自駕觀光小巴規劃搭乘距離共12.6公里，是目前世界最長公共運行自動駕駛實際執行案例，彰化是國內車輛零組件產業重要的聚落，未來有助彰化車輛產業零組件聚落再度升，也帶進觀光雙重價值。

王惠美說，彰化縣中小企業在汽車零組件上有非常多優秀的廠商，一起與國家隊打造自駕車，希望試營運之後能夠有更多台自駕車一起加入，帶動地方觀光，特別7月15日是自駕車第一天首航，也是三倍券第一天發放，相信會有非常多鄉親拿著三倍券來消費、促進觀光，也可以讓在地中小企業更加成長，也讓觀光產業能夠相互結合，一起來打國家隊、甚至是未來的世界盃，讓自駕車能夠獨步全球，也讓在地廠商能夠更加發光發熱。

▲彰濱自駕觀光小巴15日首航，期待自駕車帶動地方觀光。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.14）

林全能說，自駕觀光小巴WinBus三個第一，第一個第一，是「台灣自動駕駛巴士隊」，是國人自己打造的巴士，結合車輛研究測試中心及勤崴國際等公司合作，自製率高達九成以上。

王惠美說，鹿港鎮過去每年帶來約900萬的觀光客，但進到彰濱工業區觀光的遊客有限，彰濱自駕觀光小巴明天首航，縣內期待自駕車帶動地方觀光。