影／月下老人牽紅線　無底廟鎮南宮辦未婚聯誼

▲無底廟鎮南宮榮譽主委唐文煌說，未婚青年聯誼活動在8月23日舉行、報名至8月15日止，有意願參加的未婚青年朋友要把握機會。（圖／記者葉靜美攝）

▲無底廟鎮南宮18年前拜月老後，開始舉辦未婚青年聯誼活動。（圖／記者葉靜美攝）

彰化無底廟鎮南宮舉辦未婚青年聯誼活動持續18年，今年受疫情影響，延後至8月23日舉行，現正接受報名，管理委員會榮譽主委葉明昌表示，鎮南宮的月下老人非常靈驗，每年都有3到5對配對成功，未婚青年聯誼是正當社交活動，能促進人際關係，歡迎全國未婚青年男女踴躍參加。有興趣參加未婚聯誼的民眾，只要符合男(民國65-82年次)專科、女(民國65-83年次)高中職就能報名，名額男、女各40位，報名費用300元，藉由一對一、多對多交友聯誼、默契互動探索、下午茶等活動設計，提供參加者更多認識彼此的機會，進而找到理想伴侶結為連理，全程參與者在活動結束後，還能拿到廟方精心準備的紀念品。葉明昌表示，鎮南宮從清朝建廟至今已經298年，當初是興建在深不見底的河川之上，因此有無底廟之稱，18年前拜月老後，開始舉辦未婚青年聯誼活動，以往每年都是在七夕前舉行，今年受疫情影響，才延至8月23日。歷史與南瑤宮一樣悠久的鎮南宮，在36年前重新翻修成三層樓高的廟宇，22年前增建了太歲殿，月下老人就是供奉在此，吸引未婚男女來此參拜，希望月老能牽起美好的姻緣，廟方所辦理的未婚聯誼活動一直以來皆造成報名熱潮，榮譽主委唐文煌說，這次活動在8月23日舉行、報名至8月15日止，有意願參加的未婚青年朋友要把握機會。葉明昌說，一般而言，男生比較積極，報名參加活動以往都是男生名額先額滿，女生則偏向默默參拜月老、向月老祈求好姻緣，但現在年代不同了，思想也應該跟著改變，不管男女都要積極參加聯誼活動，為自己創造幸福。