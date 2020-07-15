整頓治安　高市警局靖紀小組會同各分局展開查賭掃黃

▲高雄市警察局靖紀小組會同新興分局展開大掃黃突擊被尋歡客封號「電信大樓」。（圖／記者郭凱杰翻攝，2020.07.15）

▲高市警局靖紀小組14日會同林園分局，在大寮區鳳林二路一處鐵皮民宅查獲天九牌賭場，警方當場逮捕吳姓負責人、工作人員及賭客共43人。（圖／記者郭凱杰翻攝，2020.07.15）

高雄市警察局靖紀小組繼昨(14)日會同林園分局查獲天九牌賭場後，新興分局也突擊封號為「電信大樓」的場所，當場查獲33歲郭姓女子和39歲林姓男客進行性交易，同時帶回涉嫌媒介的37歲楊姓負責人，將他依妨害風化送辦。高市警局靖紀小組14日凌晨4時會同林園分局，在大寮區鳳林二路一處鐵皮民宅查獲天九牌賭場，發現在賭場外房間睡覺的鐵皮屋主為前徐姓立委，警方當場逮捕吳姓負責人、工作人員及賭客共43人，並查扣賭資14萬元、抽頭金3萬元、天九牌、骰子、壓寶盒、無線電等證物，並用巴士將一干人帶回偵訊後將徐、吳、工作人員依賭博罪送辦，38賭客依社維法裁處。警方埋伏掌握男客進大樓5樓欲交易，但因近日掃黃風聲鶴唳，楊男提供目錄供男客「點秋香」後，再約到鄰近旅社交易，警方分別在兩處搜索，查扣性交易用保險套13個、現金6000元，以及暗門遙控器、監視器主機1台及鏡頭13顆等相關證物，楊姓負責人今被依涉嫌刑法妨害風化罪移請高雄地檢偵辦，色情交易的男客和女子，均違反社會秩序維護法裁處。新興警分局指出，這2棟大樓是列管的妨害風化場所，列入臨檢重點目標，只要發現違規，就會拍照、記錄，報請市府相關局處加入裁罰，雖然業者在判決有罪確定前，會利用變更負責人、商號名稱，依商業登記法向地方政府提出申請，藉以規避勒令歇業處分，而在原址繼續經營，若欲斬斷色情必須修法，但未修法前，警方表示會有強勢作為，讓業者無法再經營下去。