與外師輕鬆學英文　浸潤式英語營隊報名開放即遭秒殺

▲潤式英語特色營隊結業式。（圖／記者郭政隆攝影2020.7.15）

▲頒發參加營隊學生結業證書。（圖／記者郭政隆攝影2020.7.15）

嘉義市在108學年度起聘用4位外師進入國中校園，民生國中並於7月13日至15日舉辦全程與外師全英互動的浸潤式英語特色營隊-奇幻嬉遊英語營，受到家長與學生的高度肯定，一開放報名後即予秒殺結束，嘉義市長黃敏惠、副市陳淑慧15日連袂參頒發參加營隊學生結業證書。本次奇幻嬉遊英語營課程採用浸潤式英語學習為主，課程內容包含季節限定的讀本閱讀，討論中西方夏季學生活動異同及單字學習，及中、外師一同設計的Mug Muffin DIY(杯子蛋糕製作)、Scavenger Hunt(尋寶遊戲)和Recycled bottles pencil case(環保鉛筆盒製作)，讓國一新生的英語學習充滿趣味；今天營隊以「Quest Welcome Party」開場，學生與外師一起表演Baby Shark Dance，課程中還用台灣當季水果，體驗製作屬於夏日才有的剉冰，冰上擺滿五彩繽紛的水果塊並淋上煉乳，外師與學生一同製作屬於在地才有的冰品，為炙熱的暑假增添消暑清涼感。市長黃敏惠表示，感謝民生國中團隊及Norman、Tracy、Kaye、Bongi4位外師，籌劃活潑有趣的全英語課程設計，讓學生們在真實生活情境中學習英語，教育要培養具有「大視野」的孩子，而英語學習力是大視野養成之鑰；市府有計畫地推動雙語教學在中小學的課程中，透過雙語學習環境建置讓教育與國際接軌，讓學生在校園裡與外師與互動學習不再只是少數人的權利，期許孩子從日常生活情境中學習英語，提升孩子們的外語能力。市府教育處指出，為讓所有七年級學生都能享有1週1節外師教學，109學年度起增加7位外師師資，並將外師政策向下延伸至國小六年級，達成校校有外師的政策；外師的教學除學期間的特色課程外，未來也會持續辦理英語營隊，讓學生在遊戲中學習英文體驗多元文化，同時認識到開口說英文其實沒那麼難。