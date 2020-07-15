嘉義縣露營業者成立協會發展經濟　劉孟禾任創會理事長

▲「嘉義縣露營觀光產業發展協會」由竹崎鄉光華村湘泉露營區負責人劉孟禾籌備、召集成立，劉孟禾同時當選創會理事長。(圖／記者陳惲朋攝）

「嘉義縣露營觀光產業發展協會」今(15)日在番路鄉創會，由竹崎鄉光華村湘泉露營區負責人劉孟禾籌備、召集成立，中華民國民宿協會全國聯合會理事長劉寧源、阿里山國家風景管理處長馬惠達、嘉義縣議員何子凡等均到場祝賀。露營觀光產業發展協會成立後，同時依程序，投票選出第一屆的創會理事長劉孟禾、副理事長劉恆燁、常務理事邱奕石、理事陳賢能、邱川原、李榮倉、莊晨光、周文立、簡林秀媖，常務監事劉警懋，監事陳安維、林盈璋。協會成立係因去(2019)年3月，全國露營總會參訪光華村時，透過商談，讓劉孟禾了解成立協會，可以為嘉義縣的觀光產業帶來更多經濟效益。經劉孟禾1年多來的精心籌備與、奔走，獲得嘉義縣各露營業者的共識與支持，乃於今天正式成立「社團法人嘉義縣露營觀光產業發展協會」。劉孟禾表示，目前嘉義縣露營場地，年營業額約在新台幣7千萬元以上，每一年到嘉義縣參與露營活動者，約有8萬多人次，尤其螢火蟲季、阿里山櫻花季及公部門推動大型活動時期、參與露營者更為可觀。劉孟禾指出，協會成立後，除成為露營業者的自律組織外，將扮演好業者與政府間的溝通協調橋樑，敦促政府立法輔導管理露營產業，讓業者在合法中健全發展，並保障露營活動得以安全有序，維護消費者與業者彼此間的權益。