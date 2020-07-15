吸血「廄刺蠅」恐為牛結節疹散播原　疫苗快到了

▲以叮咬吸食牛、豬等家畜之血的「廄刺蠅」可能是散播金門牛結節病毒的原兇。(圖/記者蔡若喬攝)

▲陳吉仲表示，農委會緊急採購的牛結節疹疫苗近期就會運抵台灣。。(圖/記者蔡若喬攝)

散播金門牛結節疹疫情的兇手可能找到了，金門縣動植物防疫所調查發現以叮咬牛、豬等家畜的「廄刺蠅」可能是傳播者，目前縣政府持續加週邊草木修剪並噴灑藥劑，今(15)日抵金訪視的農委會主委陳吉仲也表示，向國外緊急採購的疫苗最快這幾天就會到，屆時將可替全金門六千餘頭牛隻施打。因應金門近日發生牛結節疹動物疫災，農委會主委陳吉仲今日在畜牧處處長張經緯、防檢局局長杜文珍、家畜衛生試驗所所長邱垂章的陪同下，抵金視察各項防疫動員執行情形。陳吉仲指出，農委會目前除了已向世界動物衛生組織(OIE)及私人機構緊急採購牛結節疹疫苗，在台灣本島也找到50位可配合的獸醫專業者，近期疫苗運抵台灣後，就會以最快速度協助全金門六千多隻牛施打。陳吉仲說，牛結節疹的疫苗是「一劑永逸」，一隻牛一輩子只要打一次，就能對牛結節疹永久免疫。陳吉仲表示，金門這次在防疫上動作迅速，及時降低災損，並無私將疫情公開透明，得到OIE的讚許，並主動邀請台灣在這個月17號，把疫情、中央地方政府的合作等第一手資訊帶到OIE，將台灣的防疫經驗分享給全世界。另，金門動植物防疫所近期在養牛場週遭捕捉蚊蠅時發現「廄刺蠅」蹤跡，該蠅種是以吸血維生的種類，成蟲叮吸牛、豬等家畜之血，極有可能是此次牛結節疹疫情的傳播者，呼籲各養牛戶持續加強環境清潔及病媒防治，包含牛糞清除、勤於修剪飼養環境周圍雜草等，以控制傳播媒介。