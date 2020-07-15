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吸血「廄刺蠅」恐為牛結節疹散播原　疫苗快到了

記者蔡若喬/金門報導-2020-07-15 21:08:36
▲農委會主委陳吉仲抵金視察牛結節疹動物疫災之各項防疫動員執行情形。(圖/記者蔡若喬攝)
散播金門牛結節疹疫情的兇手可能找到了，金門縣動植物防疫所調查發現以叮咬牛、豬等家畜的「廄刺蠅」可能是傳播者，目前縣政府持續加週邊草木修剪並噴灑藥劑，今(15)日抵金訪視的農委會主委陳吉仲也表示，向國外緊急採購的疫苗最快這幾天就會到，屆時將可替全金門六千餘頭牛隻施打。

▲以叮咬吸食牛、豬等家畜之血的「廄刺蠅」可能是散播金門牛結節疹疫情的原兇。(圖/記者蔡若喬攝)
▲以叮咬吸食牛、豬等家畜之血的「廄刺蠅」可能是散播金門牛結節病毒的原兇。(圖/記者蔡若喬攝)
因應金門近日發生牛結節疹動物疫災，農委會主委陳吉仲今日在畜牧處處長張經緯、防檢局局長杜文珍、家畜衛生試驗所所長邱垂章的陪同下，抵金視察各項防疫動員執行情形。

陳吉仲指出，農委會目前除了已向世界動物衛生組織(OIE)及私人機構緊急採購牛結節疹疫苗，在台灣本島也找到50位可配合的獸醫專業者，近期疫苗運抵台灣後，就會以最快速度協助全金門六千多隻牛施打。

陳吉仲說，牛結節疹的疫苗是「一劑永逸」，一隻牛一輩子只要打一次，就能對牛結節疹永久免疫。

▲陳吉仲表示，農委會緊急採購的牛結節疹疫苗近期就會運抵台灣。。(圖/記者蔡若喬攝)
▲陳吉仲表示，農委會緊急採購的牛結節疹疫苗近期就會運抵台灣。。(圖/記者蔡若喬攝)
陳吉仲表示，金門這次在防疫上動作迅速，及時降低災損，並無私將疫情公開透明，得到OIE的讚許，並主動邀請台灣在這個月17號，把疫情、中央地方政府的合作等第一手資訊帶到OIE，將台灣的防疫經驗分享給全世界。

另，金門動植物防疫所近期在養牛場週遭捕捉蚊蠅時發現「廄刺蠅」蹤跡，該蠅種是以吸血維生的種類，成蟲叮吸牛、豬等家畜之血，極有可能是此次牛結節疹疫情的傳播者，呼籲各養牛戶持續加強環境清潔及病媒防治，包含牛糞清除、勤於修剪飼養環境周圍雜草等，以控制傳播媒介。

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