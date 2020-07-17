彰縣爭光　全中運舉重勇奪金銀牌

全中運在屏東，彰縣奪全中運雙金，今(17)日彰化縣長王惠美專程南下到屏東縣為選手們加油打氣，在舉重項目比賽傳來好消息！彰化縣社頭國中黃宜甄同學在舉重49公斤級項目勇奪金牌，拿下縣立國中第一金，同時，田尾國中顏郁珊也拿下銀牌。

▲全中運網球賽高男組個人單打由大慶商工林翰智奪下金牌。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.07.17）

彰化縣大慶商工林翰智選手在日前參加在網球高中男子組單打項目，一路過關斬將，也為彰化縣拿下高中組的第一面金牌，王惠美表彰其為彰化之光，屏東縣長潘孟安在得知王惠美縣長抵達屏東，雙方碰面互相寒暄，王惠美並到大仁科大、大同高中及屏東縣立體育場鼓勵彰化縣代表隊選手。

王惠美說，黃宜甄和顏郁珊剛剛勇奪全中運49公斤的冠軍和亞軍，為彰化縣爭光，謝謝教練團的用心，平時把選手訓練及照顧得很好，也謝謝選手非常認真且不斷地突破自我，再創佳績。

▲彰化縣社頭國中黃宜甄同學在舉重49公斤級項目勇奪金牌，拿下縣立國中第一金。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.07.17）

全中運冠軍選手黃宜甄同學說，謝謝縣長、校長、老師來到這裡為她加油，周昌憲校長說，今(17)日彰化縣社頭國中黃宜甄同學在舉重項目以抓舉67公斤，挺舉80公斤，總和147公斤，總和破大會紀錄，黃宜甄同學的傑出表現技驚全場。

彰化縣長王惠美、教育處長陳逸玲、體健科長喬麗文會同社頭國中校長周昌憲和家長會長陳震隆帶領社頭國中教師群所組成加油團隊，宜甄的家人也專程南下共同見證宜甄努力的成果，黃宜甄同學表現「金」厲害！

全中運網球賽高男組個人單打由大慶商工林翰智奪下金牌，林翰智高中生涯第三度叩關決賽，前2次皆與金牌錯過，這次奪下個人賽首金。

▲彰化縣縣長王惠美抵達屏東縣立體育場鼓勵彰化縣代表隊選手，期盼彰化縣代表隊小選手們都能奪得好成績「彰化加油！」。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.07.17）

社頭國中黃宜甄同學獲選為2019年亞洲青少年舉重錦標賽國家代表隊選手，同時參加108年全國總統盃舉重錦標賽榮獲國女組45公斤級第一名，挺舉72公斤更是創新紀錄。