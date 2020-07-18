提供1200個職缺　彰化就業中心結合27家廠商辦聯合徵才

▲求職民眾填寫相關資料。（圖／記者葉靜美攝，2020.07.18）

▲適逢畢業季，現場吸引許多大專青年前來了解。（圖／記者葉靜美攝，2020.07.18）

勞動部勞動力發展署中彰投分署彰化就業中心今（18）日舉辦大型聯合徵才活動，提供1200個多元化職缺，包括製造工程師、自動控制工程師、業務人員(國外/國內)、環衛員、廚師助理員、作業員、餐飲服務員及暑期工讀生等供求職民眾選擇，適逢畢業季，現場吸引許多大專青年前來了解。這次的聯合徵才活動，邀集了科技業、服務業、製造業及醫療照護產業等共27家知名廠商參加，釋出了1200個職缺，彰化就業中心主任李炎華表示，為因應疫情影響而改變的求職型態，此次徵才活動除可於現場直接面試外，就業中心亦提供「視訊面試」，民眾只需事先掃描 QR Code 即可免費下載視訊軟體及報名。此外，彰化就業中心日前也提早辦理了2場教學活動，教導中高齡者如何使用視訊軟體及提供人資面試時最想了解的3件事之面試小竅門，希望能協助民眾順利求職。活動現場規劃了三大專區，「職涯發展專區」-透過趣味活動探索職涯；「就業準備專區」-提供就業行動履歷 E 化，打造專屬自信履歷；「青年就業專區」-整合政府各項促進青年就業措施，現場專人解說，並透過快問快答送好禮，另有「早鳥送好禮」，提供前50名到場民眾贈精美小禮物，讓求職民眾找方向、覓新職，一次搞定。