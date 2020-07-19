蔡英文下動員令　挺陳其邁為高雄贏回昔日光榮

▲蔡英文表示，他要對全黨下達動員令，完成眼前最關鍵的任務，就是打贏補選。（圖／陳其邁競選總部提供）

▲民進黨高雄市長候選人陳其邁，今（19）日出席民進黨第十九屆第一次全國代表大會。（圖／陳其邁競選總部提供）

民進黨高雄市長候選人陳其邁，今（19）日出席民進黨第十九屆第一次全國代表大會，與黨主席兼總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌及執政縣市首長同台，面對即將到來的高雄市長補選投票，共同展現團結勝選的決心與氣勢。黨主席蔡英文表示，他要對全黨下達動員令，完成眼前最關鍵的任務，就是打贏補選，一天當兩天來拚，跟其邁一起為高雄贏回昔日的光榮。蔡英文表示，這一年多來，從豬瘟到肺炎、從防疫到振興，陳其邁無役不與，和蘇貞昌院長一起帶領「有政府，會做事」的團隊，克服各種難關。中央執政的經驗，讓他從陳其邁1.0變成陳其邁2.0，就像他說過的：「沒有一個一流的選手永遠都是拿第一名，最重要的是跌倒了能夠立刻再爬起來」。陳其邁則指出，感謝總統對他的肯定，從2018年到現在，即使面對許多的冷嘲熱諷，他依舊秉持著「跌倒立刻站起來，繼續全力以赴」的精神，從豬瘟到肺炎、從防疫到振興，與蘇貞昌院長領導的行政團隊，一同為台灣打拼。陳其邁表示，自從辭官返鄉參選以來，他把握機會握緊鄉親每一雙手、與市民分享市政願景，誓言要發揮在行政院服務時「有政府會做事」的衝勁，一天當兩天用，兩年拚四年的政績。關於首次曝光的競選影片，陳其邁說，正如蔡英文總統所言，「綠色執政，品質保證」是民進黨要堅守的的執政價值，對高雄來說，在過去兩年有太多紛擾，包括城市轉型在內，都希望能讓市政重重新啟動，加快解決民眾關心的議題，找回做為高雄人的驕傲，這些都是市長的工作。針對目前選情，陳其邁指出，掌握自己的時間，和選民直接訴諸高雄市政大邁進，希望能立刻上工、為故鄉奉獻心力。