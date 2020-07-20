身障者領取三倍券　中市社會局協助操作

振興三倍券7月15日開始領取，為協助身障朋友領取，台中市政府社會局主動針對市內19家身心障礙福利機構、1371名服務對象，透過易讀版圖示講解，對於不便領取者，也協調家屬代為領取運用，保障身心障礙者權益。

社會局長彭懷真表示，目前有39名老人及身心障礙者，沒有親屬而由社會局監護，其中一對阿南和阿安兄弟，為極重度、重度的智能障礙者，在父母往生後由法院裁定社會局監護，委託弘道老人基金會執行監護職務，疫情期間，阿南和阿安不能走出機構從事社區適應活動，更擔心11月的宜蘭之旅泡湯，還好有監護社工陪同到郵局領取振興券，除了旅費支出，剩下的額度還可以買紀念品。

還有一位自立生活的身障者輝哥，由社會局擔任輔助人，協助管理日常生活的財務決策，幾天前，輝哥聯絡社工一起去領三倍券，因為天氣熱所以想買電扇，社會局特別感謝監護社工和機構社工，協助代領或陪同身障者領取三倍券，後續也將持續關心個案的運用情形。

惠明視障者教養院92位院生中，有16、17位需要社工協助陪同領取三倍券，院方特別設計簡報解說流程，搭配有獎徵答，讓院生更容易了解。

社工黃筱茵表示，大部分院生為多重障礙，理解能力較弱，事前宣導花費不少心思，像院生A為弱視、瘖聾啞、心智等多重障礙，需由社工比手語溝通，院生A再點選畫面操作；院生B理解能力較強，已計畫領到三倍券後，要吃牛排和買涼鞋；還有院生和父母溝通後，要將三倍券捐給教養院。

社會局指出，台中市目前有14個社區居住家園、73位住民，教保老師在家庭會議中討論三倍券使用方式，建立心智類服務對象的理財觀念，住民們討論後相約一起去超商或郵局預購，之後用來買衣服、聚餐和採買各項生活用品。

符合「防疫期間行政院關懷弱勢加發生活補助計畫」者，購買三倍券的1000元款項已於7月2日撥入民眾帳戶，社會局主動與住民討論領取方式和使用計畫，讓機構安置的身障者都能感受到政策的美意，將三倍券運用於日常生活所需。