新北擴大勞工訴訟補助　工會「不作為訴訟」可補助律師費

勞動事件法今年1月起實施，該法賦予工會可一次代理多位會員，向雇主提出「不作為訴訟」（如果公司不改善違法情形，工會可以主動幫會員狀告法院）；對此，新北勞工局提出將「不作為訴訟」的工會納入補助範圍，若訴訟當事人達30名勞工以上者，可加碼補助律師費15萬元。
勞工局長陳瑞嘉說明，在勞動事件法施行以前，勞方只能以個人名義提出訴訟，當各訴訟當事人請求總金額更高時，也必須繳納更多裁判費，導致工會時常只能先測風向，策略性選擇少數勞工提出訴訟，新法上路後，工會的不作為訴訟除了可免徵裁判費，當勞方勝訴時，還能強制禁止雇主繼續違法，避免勞工權益繼續遭受侵害。
陳瑞嘉說明，實務上常見，主管機關已對公司實施勞動檢查及開罰，但公司不依法定公式給付加班費等違法行為仍未見改善﹔對個別勞工而言，上法院主張應有權益十分困難，但工會可以代替多數會員向公司提起「不作為訴訟」，禁止雇主不依法定公式計算加班費，為避免勞方因為所費不眥的律師費而卻步，積極減少勞工訴訟的困難，勞工局才特別將勞動事件法第40條的訴訟類型納入補助範圍。
此外，為了保障勞工集體訴訟的權益，如果共同申請訴訟補助的當事人在30人以上，勞工局新增每一審最高可補助律師費用15萬元、全案最高補助45萬元，希望藉由擴大扶助範圍，讓涉訟補助措施更佳完善。
勞工局提醒，如工會欲提起不作為訴訟，應委任律師代理，且必須是工會章程明定的目的範圍內才能提出訴訟，建議工會提出訴訟前，先行檢視或修改章程，以避免不符訴訟要件的情形﹔此外，如勞資雙方發生勞資爭議，經勞工局或法院調解不成立，或雖調解成立但雇主不依調解結果履行，都可多加利用新北勞工訴訟扶助，以保障自身權益。