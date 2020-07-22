電話中偽裝戶政人員要「核對資料」　民政局：詐騙個資

▲民政局提醒，近期紓困及振興三倍券話題正夯，詐騙集團也跟著蠢蠢欲動，請民眾提防詐騙集團假冒戶政人員行騙。（圖／新北市民政局提供）

新北市汐止戶政事務所近日接獲多起民眾查詢案，表示民眾接到戶所電話聯繫，要求核對個人資料。民政局提醒，近期紓困及振興三倍券話題正夯，詐騙集團也跟著蠢蠢欲動，請民眾提防詐騙集團假冒戶政人員行騙，新北市戶所不會打電話向民眾索取個人資料，請勿以電話透露個資給不明人士。民政局長柯慶忠表示，最近1、2週，汐止戶所多起民眾電話或到所查詢，光7月13日一天內就高達10多起，表示接獲自稱是汐止戶所分機112的劉課長來電，告知「本所2號櫃檯有人持您的委託書申辦戶籍謄本，為了確認是否有授權，需要核對相關個人資料」，且截至7月21日止，汐止戶所仍有接獲民眾查詢案。依民眾告知，因以前從未接過這樣的電話，且來電顯示為7開頭的號碼，發覺有異，於是打電話向戶所再確認，經查證發現所述內容不實，應該又是詐騙集團的行騙手法；但有民眾當下就把個資提供給對方，事後電詢戶所確認，才驚覺受騙，緊急請求警方協助。戶政科長顏耀明提醒，民眾如接到可疑電話務必提高警覺，另外，也要記得提醒家中長輩，接到類似電話，不要說出個人資料，應立即掛斷後向相關機關求證，或撥打165反詐騙專線，千萬不要使用對方留下的電話號碼回撥確認，以免掉入詐騙集團的陷阱。